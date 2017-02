ELECCIONES

Lilita insiste con jugar en Provincia pero no tendría lugar: los preferidos de Vidal son otros

Ningún dirigente de Cambiemos pide por Elisa Carrió candidata en la provincia de Buenos Aires. Nadie la llama ni la considera necesaria para ponerse al frente de la madre de las batallas. Por el contrario, la empujan a la Ciudad. Sin embargo, la titular de la Coalición Cívica insiste con salir a la cancha en territorio bonaerense.

"Lilita no tiene ambiciones personales de cargos, es verdad que siente que en el territorio de la provincia, no sólo se va a disputar poder, sino que es la madre de muchas batallas, por la composición sociológica del distrito, pero no será una decisión personal, ella está muy comprometida con ser parte de Cambiemos", dijo la legisladora porteña Paula Olivetto.Y aclaró que "lo que acordaron Carrió y Macri es que se van a juntar en marzo y que van a hacer una evaluación, y ella se va a ubicar donde pueda contribuir más a los resultados electorales positivos del Frente, y si el presidente le demuestra que su candidatura en la Capital es más positiva para Cambiemos que en la Provincia, Lilita estará dispuesta", precisó la dirigente de la CABA.No hay dudas. Lilita quiere jugar en la Provincia. Ya lo había dicho ella misma tiempo atrás, y parece ser, según lo manifestado por Olivetto, que no la han convencido de lo contrario todavía. En más de una oportunidad dijo que "le atrae" la idea de competir con Sergio Massa y Cristina Fernández.¿Hay lugar en la Provincia? Pareciera que no. "Yo con 'Lilita' tengo muy buena relación. Creo que puede ayudar en todo el país, en Ciudad, en Provincia. Cuando se acerque el momento de la definición nos reuniremos y entre todos veremos dónde puede ayudar más", señaló Vidal días atrás en diálogo con Jorge Lanata y no mucho más que eso.Como es sabido o al menos es lo que se comenta en los pasillos de calle 6, la mandataria bonaerense tiene dos candidatos entre ceja y ceja. Son el neurocirujano y asesor ad honorem, Facundo Manes y el intendente de Vicente López, Jorge Macri.Tiempo atrás, el Jefe de Gabinete, Federico Salvai, mano derecha de la ex Vicejefa de Gobierno porteño, expresó que "a Facundo lo conocí hace poco pero lo valoro muchísimo. Cuanto más lo conozco, más me gustaría que haga política. Porque dentro de Cambiemos hemos puesto a un montón de personas como candidatos que venían de distintos sectores por fuera de la política y nos ha ido muy bien."Facundo es uno de ellos, como Gladys González. Con lo cual estaría muy bueno que participe y sea candidato el año que viene", sostuvo el dirigente de la Tercera.Y en cuanto al primo de Mauricio, el otro favorito, cada vez que puede la gobernadora se da una vuelta por Vicente López, tal como sucedió días atrás, cuando visitó un centro barrial de infancia.