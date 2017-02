BLANQUEO

Laurita Fernández habló tras pasar la noche en lo de Fede

Tras la difusión de imágenes en la que se la ve saliendo del departamento de Fede Bal tras pasar un día y una noche con él, Laurita Fernández se hizo cargo del video que se mostró en Los ángeles a la mañana.





Este miércoles en Los ángeles de la mañana, Ángel de Brito mostró imágenes de los ex campeones del Bailando saliendo juntos de la casa de Fede y subiéndose a un auto, luego de haber pasado la noche en su casa. Más tarde, en El diario de Mariana, el mismo periodista se comunicó con la bailarina para que hable sobre lo que sucedió.“Ningún romance, qué se yo, es lo que hay. Yo me hago cargo, nos vimos. Él fue a buscar mi auto porque llovía y yo no me quería mojar, así que lo esperé en la esquina y me subí”, dijo Laurita, que agregó: “Lo único que me pasa a mí en lo personal es que el hecho de estén estas imágenes no quiere decir que hace un año que nos vemos, si de hace un año no hay imágenes y sí hay ahora es porque pasó ahora y yo me hago cargo”.Ante la pregunta de Ángel sobre si existe la posibilidad de que venga un ‘Carmencito’ en camino, Laurita contestó contundente: “No hay chances de que algo así suceda”. Luego, la bailarina se refirió al encuentro: “Desde año nuevo que no nos veíamos y ahí la relación era otra, después pasó todo lo que él dijo en cámara y esta vez nos vimos, al principio hubo cierta tensión, pero hablamos y...es alguien a quien yo quiero mucho”, afirmó.Por último, Laurita volvió a negar el romance: “No estamos saliendo. El día que tenga ganas de salir con alguien lo voy a hacer”.