PIDEN ACLARACION

Municipio K, cansado “de los ataques de Vidal”, salió con los tapones de punta

Se trata de Pehuajó, manejado por el intendente Pablo Zurro, quien salió con los tapones de punta contra la Gobernadora por sus dichos sobre la vinculación de un comisario con el juego clandestino en el distrito. Según el jefe comunal, tal caso corresponde a Bolívar.

En declaraciones radiales, la gobernadora María Eugenia Vidal reveló el caso de un comisario, de apellido Casas, que se comprobó que mantenía vinculación con una red de juego clandestino en el distrito de Pehuajó.No obstante, desde el distrito de la Cuarta Sección, salieron a aclarar que, en realidad, se trata una Mega Investigación de Juego Clandestino en la ciudad de Bolívar, en la que está involucrado un comisario Pablo Casas, quien desde 2012 hasta 2014 fue Jefe de la subDDI de aquel Municipio.Al respecto, el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, calificó de “vergonzosa” la declaración de Vidal y agregó que “me sorprende que la gobernadora haya vuelto a mentir a los pehuajenses, y esto ya no es sobre el intendente, sino que es discriminatorio para la ciudad de Pehuajó”.“Para tranquilidad de los pehuajenses, esto jamás ocurrió en nuestro distrito, es una total mentira, esto ocurrió en la ciudad de Bolívar con el juego clandestino y que tendrían que preguntarse qué pasó allí. Los pehuajenses estamos cansados de los ataques de la gobernadora y todo lo que se hace en desmedro de nosotros”, añadió Zurro, totalmente ofuscado.Asimismo, señaló: “Me parece vergonzoso y creo que María Eugenia Vidal o sus funcionarios tendrían que aclarar que esto que habló en la radio, no sucedió jamás en nuestra ciudad y todo ocurrió o se está investigando en la ciudad de Bolívar”.Por su parte, el diputado Avelino Zurro destacó que “esto es absolutamente falso. Pehuajó no tiene absolutamente nada que ver con ese tema, nosotros estamos totalmente comprometidos con el combate al narcotráfico, al lavado de dinero, al juego clandestino, y fuimos uno de los primeros municipios bonaerenses en cerrar todos los cabarets”.