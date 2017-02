REUNION DE GOBERNADORES

Paritaria docente: la Provincia ratificó su voluntad de negociar con independencia de la nación

Sin fijar un piso común, los gobernadores de 16 provincias definieron negociar sobre la base de la inflación "que va en baja". Quedó pendiente acordar con el gobierno nacional los fondos que cada año gira a las provincias para el salario docente.

Los gobernadores de 16 provincias, de distintos sectores políticos, acordaron hoy que negociarán con los gremios docentes de cada distrito para que "el salario de los trabajadores de la educación no pierda poder adquisitivo frente a la inflación prevista para este año, de la que ya hay indicios que va a la baja", sin fijar porcentaje alguno como piso común en la discusión salarial de paritarias, lo informó en rueda de prensa el cordobés Juan Schiaretti, al término del encuentro, que duró una hora y media.Cerca de la gobernadora Vidal, dijeron que durante la reunión "se habló de la eliminación de la paritaria nacional y Buenos Aires manifestó su acuerdo. Coincidieron en que los gobernadores son los que pagan los sueldos. No hay pauta consensuada entre todos. Cada provincia negocia. Y todos coincidieron en no poner a los chicos de rehenes de esta discusión".En tanto, quedó pendiente acordar con el gobierno nacional los fondos que cada año la nación gira a las provincias para el salario docente: el fondo compensador y el FONID.La reunión, convocada por mandatarios peronistas del interior del país, tenía como objetivo unificar criterios de cara a las paritarias del sector público que deberán afrontar en sus distritos, luego de que el gobierno nacional ratificara su decisión de no involucrarse en ese debate.Ayer, en declaraciones radiales, la mandataria bonaerense anunció que iría a la reunión, puesto que “no es una discusión partidaria, nos afecta a todos. Es un tema de equidad porque este año no va a haber paritaria nacional”.“Ojalá pudiera decir que ese lunes 6 de febrero (día en que están convocados los docentes de la Provincia) nos pondremos de acuerdo. Los chicos tienen que ser el centro del debate. Vamos a hacer el mejor esfuerzo de lo que podamos pagar”.“Si hay algo por lo que puedo dormir tranquila, es que los meses puedo pagar los sueldos. No voy a comprometer algo que no me permita pagarlos”, señaló.Sobre la cláusula gatillo, uno de los puntos salientes por los cuales se firmó el acuerdo paritario con los trabajadores estatales, Vidal indicó que “garantiza que el trabajador no pierda y que las expectativas de inflación no crezcan. La inflación va a la baja, aún con el 18 por ciento podrían estar mejor que la inflación. Los gremios lo aceptaron porque es bueno para sus trabajadores y para el resto de los sectores”.