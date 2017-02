PROVINCIA

Con las encuestas en la mano, más peronistas se suman al operativo "Cristina 2017"

La ex presidenta Cristina Fernández sigue muy bien posicionada en las encuestas, y cada vez son más los dirigentes que se animan a pedirla y hasta reclamarla como número uno en la lista de Senadores por la Provincia. Por supuesto, también están los que prefieren que esta vez no juegue.

Ayer, el diputado nacional Carlos Castagneto, ex segundo de Alicia Kirchner en Desarrollo Social, afirmó que "sería muy importante" que CFK fuera la representante del espacio "como senadora de la provincia" de Buenos Aires."Cristina es la ordenadora de todo en forma natural", opinó Castagneto en diálogo con radio El Mundo, y aclaró: "Le tenemos que allanar el camino (a Cristina), a fin de que el FPV vaya unificado".Ya en el final sostuvo que "Cristina es nuestra conductora. Sería un golazo que pudiera cerrar ese encuentro", resaltó el diputado, y agregó: "Cristina nos asegura la victoria en 2017".Antes, en declaraciones a Radio Del Plata, el intendente de Moreno e integrante del Grupo Fénix, Walter Festa, dijo sin vueltas que “Cristina tiene que ser candidata, no podemos desperdiciar el liderazgo que tenemos a través de ella. No es común que tengamos este tipo de dirigentes”, afirmó.En el mismo sentido había hablado su par de Avellaneda, Jorge Ferraressi, quien durante un plenario del FPV local manifestó enfático que "Voy a trabajar por la unidad y para que Cristina sea candidata este año".Claro, también están los que can por el cambio. Y entre ellos se encuentra el presidente de Diputados, Julián Domínguez, quien días atrás señaló que no veía a la ex presidente al frente de una nueva instancia electoral."No sería honesto de mi parte decir algo descalificador en contra de Cristina, pero sí creo que hay etapas concluidas en la política electoral. Creo que a ella es lo mejor que le puede pasar, lo dijo ella misma”, afirmó el ex legislador.En diálogo con Radio 10, el hombre de Chacabuco indicó que “Nos planteó a nosotros que no se veía conduciendo el peronismo en una etapa electoral, que ella se veía en una visión más amplia de América Latina. Pero lo que pasa es que cuando lo plantea ella, es una estadista y cuando lo plantea uno de nosotros, es un traidor”.No hay dudas que quien tome la decisión de ser o no candidata será la propia Cristina. Y tampoco hay dudas que cuando eso suceda recién ahí empezará a ordenarse el mapa, no solo del peronismo, sino de la política bonaerense toda.Vale destacar que tal como se informó ayer la Consultora Dicen, que dirige Hilario Moreno, midió en territorio bonaerense una posible lista de Cambiemos encabezada por Vidal (testimonial) junto a Jorge Macri y el triunfo fue para CFK.La fórmula de Cristina Kirchner-Daniel Scioli obtendría un 37% de los votos sobre 35% de Vidal-Macri, quedando en un tercer lugar, con el 14%, la fórmula de Sergio Massa-Margarita Stolbizer.Incluso, ayer el Presidente del Frente Nacional de Agrupaciones Peronistas, Marcelo Puella dijo a travès de Twitter que la ex mandataria será finalmente candidata: "Confirmado de primera persona. Cristina Fernández de Kirchner será candidata a Senadora Nacional por la Provincia de Buenos Aires", expresó.