DEFINICIONES

D'Elia llama a dirigentes del MILES a un plenario y le dice a los que se fueron: “Están a tiempo de volver”

La Justicia Electoral ratificó la personería jurídica del MILES en la provincia de Buenos Aires y Luís D´Elia apeló al tono aplomado para esquivar la chicana contra los exfuncionarios kirchneristas que decidieron alejarse de su partido: “Las diferencias hay que sustanciarlas en casa y eso explica la madurez, es una situación que si somos todos inteligentes se puede salvar”, le confió a La Tecla.

Luego de los alejamiento de Amado Boudou y Gabriel Marotto para formar una nueva corriente política denominada Patria Para Todos (PPT), el máximo referente del MILES, Luís D´Elia, da vuelta la página y convoca a un plenario del MILES para el sábado 11 de febrero.En diálogo con La Tecla, el dirigente señaló que “hoy la Justicia Electoral ratificó la vigencia de la personería jurídica en la provincia de Buenos Aires del MILES” y agregó que “la temática del próximo encuentro partidario será la de diseñar las futura política de alianzas para apoyar un posible candidatura de CFK como senadora nacional de la Provincia”.En ese sentido, D´Elia sacó pecho al apuntar que “hace 8 años que trabajo en el MILES y soy el presidente de un partido que tiene 40.00 afiliados y reconoce como única jefa del espacio kirchnerista a Cristina Fernández”.Pero además, evitó apelar a la chicana e incluso no descartó un futuro (cercano o lejano) donde pueda volver a confluir en el espacio militantes con los exfuncionarios kirchneristas.“Yo creo que ellos son buenos compañeros y buenos políticos y gent que ha sido muy útil al proyecto nacional y no descarto que en un futuro estemos juntos”, le afirmó a La Tecla e hizó hincapié en aferrarse a los códigos de no sacar los trapitos al sol: “Las diferencias hay que sustanciarlas en casa y eso explica la madurez, es una situación que si somos todos inteligentes se puede salvar”.Al respecto, D´Elia sacó pecho dejó abierta la puerta al sostener: “Yo voy a seguir laburando en el MILES, ellos están a tiempo de volver”.Por último, el dirigente volvió a marcar el norte del MILES y sus expectativas políticas/partidarias: “Nosotros queremos que CFK sea senadora por la provincia de Buenos Aires, si ella se presenta va a ganar“.