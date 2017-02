REPERCUSIONES

Intendentes peronistas, durísimos contra el tarifazo

Los jefes comunales de Almirante Brown y Carlos Casares, entre otros, repudiaron la medida anunciada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien confirmó subas de hasta 148% en la energía eléctrica. A través de las redes, apuntaron contra el Gobierno Nacional por castigar el bolsillo de los trabajadores.

El anuncio del ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien confirmó un nuevo tarifazo a la energía eléctrica de hasta 148% que afectará a usuarios porteños y del Conurbano, además de adelantar que habrá nuevos aumentos, generó un gran revuelo en la oposición, que salió a cruzar al Gobierno Nacional por atacar el bolsillo de los más débiles.En este sentido, Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown, publicó a través de las redes sociales: “Cada día vemos a vecinos e instituciones brownianas que no pueden hacer frente a los permanentes incrementos tarifarios. Ahora y siempre vamos a estar al lado de los vecinos de Brown que padecen las graves deficiencias y los aumentos en el servicio eléctrico”.En la misma línea, agregó que “los tarifazos anunciados por el Gobierno Nacional constituyen un ajuste y un fuerte golpe sobre el pueblo trabajador”.En tanto, el mandamás de Carlos Casares, Walter Torchio, señaló: "Yo creo que después del anuncio de ayer de las tarifas de luz, sumado a los aumentos del combustible y falta aún por ejemplo gas, el 18% es muy difícil. Hace 15 días atrás el 18% parecía lógico, hoy tomando estos últimos anuncios de aumentos de prepagas, luz y los que se avecinan, daría la sensación que no alcanza".Por su parte, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis, afirmó que se trata de un gobierno “insensible” que “no entiende lo que pasa en la calle”. Además, resaltó que es "inaceptable" un nuevo aumento si todavía no se resolvió la ampliación en el acceso a la tarifa social.“Es una medida injusta porque sube la electricidad entre 60 y 148% cuando ningún trabajador tuvo una mejora equivalente. Es inaceptable un nuevo aumento si todavía no resolvieron la ampliación en el acceso a la tarifa social, ni la ayuda a los clubes de barrio”, afirmó Katopodis.En ese sentido, repitió la crítica de que el gobierno de Mauricio Macri gobierna “con la planilla de Excel” y “vuelve a castigar a la industria nacional, las PyMEs y los comercios”, mientras que “todavía no dio ni una buena noticia para los trabajadores y los humildes, pero es eficiente para anunciar otro tarifazo”.Otros referentes del PJ, como la diputada Valeria Amendolara, salieron a oponerse en Twitter. “Hace 1 año nos oponíamos al tarifazo y nos hablaban de “sinceramiento” y que no pongamos palos en la rueda. ¿Seguirán pensando lo mismo?”, se preguntó la legisladora bonaerense.