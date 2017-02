ENTREVISTA

Martín Yeza: "La campaña va a ser la gestión"

El joven intendente de Pinamar dialogó con La Tecla en la costa de su ciudad. Un balance de los primeros doce meses de trabajo, los desafíos para lo que viene y cómo vislumbra el año electoral.

Un año después, el intendente de Pinamar, Martín Yeza, vuelve a recibir a La Tecla. Tal como en la última ocasión, el jefe comunal llegó a la entrevista descalzo. “Sigo sin encontrar ojotas de mi talle”, respondió ante la observación.De espaldas al mar hizo un balance del 2016 recorrido, los desafíos que aún quedan por enfrentar y cómo ve este año electoral, que para Cambiemos será la oportunidad de revalidarse como alianza gobernante.-Un año después nos volvemos a encontrar. ¿Qué análisis hacés de todo este período al frente del distrito?-Pinamar está mucho mejor. Es fácil ver los cambios que pensábamos hace un año ya realizados, algunos en marcha y otros en producción. Me ha-ce sentir muy tranquilo del rumbo que seguimos, del equipo que elegimos, que a veces es muy difícil en ámbitos municipales. Tenemos un frente marítimo que comenzó a renovarse; con mucha obra pública que empezó a realizarse, que estaba postergada hace años. Tratamos, en el mismo tiempo, de colmar las expectativas de mucha gente que nos votó, y con ansiedad acomodar las finanzas y los problemas reales que tiene la Municipalidad. Entre lo que se podía hacer y lo que podíamos inventar hay un mix de cosas que me hacen sentir satisfecho con el primer año de gestión. Siempre faltan cosas, y para este segundo año vamos a empezar a corregirlas con mayor contundencia.-¿En qué cuestiones se va a avanzar este año?-Fundamentalmente, la culminación del proyecto de renovación del frente marítimo. Este año se demolieron 26 balnearios, hay 23 nuevos, y va a quedar otra tanda de 15 para terminar de cerrar. A esto se le va a agregar un proyecto de paseo costero y la planta depuradora de residuos cloacales, que lo estamos trabajando con el Gobierno nacional. Es una obra que no se hizo en 35 años de gobierno en Pinamar. A veces hago el juego de que es cierto que a Pinamar viene gente con muy buen poder adquisitivo, pero cuando tiran la cadena va al patio de su casa.-En este proceso de renovación del frente marítimo, encontraste cierta oposición de un número de empresarios. ¿También hubo ese tipo de obstáculos en otros ámbitos?-Sí, en todo. Quisimos llamar a licitación para la recolección de la basura y no nos dejaron, votaron en contra (los concejales). No sé en qué municipio no te dejan. Muchas veces, ni siquiera votan en contra, se abstienen. Partidos políticos que muchas veces de la boca para afuera dicen que están para acompañar lo bueno y criticar lo malo, después, en lo concreto, terminan pensado que todo lo que se hace es malo.-Recientemente revelaste que te ofrecieron 50 coimas desde que asumiste, pero los concejales de la oposición te denunciaron por no haber llevado cada caso a la Justicia. ¿Qué opinás de eso?-Hace dos años, en Pinamar hicieron un cheque a nombre de uno de los tipos a los que habían coimeado, que era Sebastián Otegui, funcionario de la gestión de Pedro Lizalde. Lo llevaron al Concejo Deliberante cuando ProPin (Propuesta Pinamar) tenía la presidencia. ProPin no denunció y dijeron específicamente que los que denuncian en Pinamar hechos de corrupción lo hacen para desestabilizar gobiernos y sacar rédito político. Entonces, dos años después me denuncian a mí, no porque soy corrupto, sino porque no denuncié a los corruptos. Que en este caso era una modalidad en la que evidentemente se habían acostumbrado a trabajar, y si hiciera una denuncia de este tipo y enumero las más de cincuenta empresas o personas que intentaron hacerlo, como no tengo pruebas, porque no ando con una cámara en la cabeza, incurro en otro delito, que es la calumnia y la injuria. Así que fue una maniobra política, digitada porque tienen a su candidato a Presidente veraneando acá, muy creativo y con tiempo, ybásicamente les dijeron que hicieran esto. Lo lamento mucho, porque que pertenezcan a un mismo partido político no quiere decir que tengas que aceptar todo lo que te dicen. Uno tiene que plantear una posición a su gobierno nacional o provincial.-¿En qué te diferenciás con María Eugenia Vidal o con Mauricio Macri?-No con ellos, pero a veces hay diferencias con ministros. En la política turística se podría haber trabajado de una manera mucho más profesional y específica para la Costa Atlántica, tanto a nivel nacional como a nivel provincial.-En este año electoral, ¿cuál va a ser el rol de los intendentes de Cambiemos en la campaña?-Creo que en eso somos aburridos. La campaña va a ser la gestión. Juro que no le dediqué 15 minutos a pensar electoralmente este año. No porque uno sea inocente, sino porque tengo la convicción que si hacemos todas las cosas que sa-bemos que vamos a hacer, el candidato va a ser un testimonio de la gestión en los casos que no somos gobierno. Y en los casos que no somos gobierno vamos a tener candidatos que pongan en jaque a aquellos intendentes que no hayan ejecutado la obra pertinente. Esa es una factura que se les va a pasar a muchos intendentes peronistas que quizás no han ejecutado el Fondo de Infraestructura con el espíritu que se había pensado para el fondo.-En la Quinta sección tienen un gran armado de jóvenes PRO y de Cambiemos, ¿cuál va a ser el desafío de ellos de cara a las urnas?-Joven o no joven, es medio un cliché, pero conozco gente grande con cabeza moderna y gente joven con cabeza de grande. Me parece que ésta es una elección principalmente generacional en términos culturales, de un sistema político al que estamos jubilando y de un sistema político que empieza a normalizarse. Lo normal es básicamente no chorear, tratar de trabajar honestamente, tener un gabinete con mirada transformadora.