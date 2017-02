REEMPLAZO

Sin injerencia de la Provincia, los jueces de Casación discuten cómo elegir su nuevo presidente

Tras el fallecimiento el lunes del juez Federico Domínguez, y tal como anticipó La Tecla, la presidencia del Tribunal de Casación Penal comienza a ser rotativa y el titular se elegirá entre los miembros de las seis salas. Pero entre los magistrados se abrió un debate, porque algunos prefieren no ocupar ese cargo y proponen que el sorteo para elegirlo se haga sólo con quienes muestren voluntad de ser presidente

Entre las distintas modificaciones que sufrió la Ley del Tribunal de Casación, la última en cuanto a la composición se remonta a noviembre de 2009. En esa oportunidad, la ley 14.065 estableció que Casación se compondría de seis salas, todas con asiento en La Plata, y una presidencia (que no dictamina sentencias sino que tiene el control administrativo del organismo).En esa ley se puso un artículo transitorio, el 3, cuyo texto es el siguiente: “Cuando vacare la actual Presidencia fija del Tribunal, ese cargo se ejercerá por el término de un año, será desempeñado rotativamente por los miembros del Tribunal, sorteándose la primera designación y siguiendo luego anualmente por el orden establecido en función de la antigüedad en el cuerpo”.Hasta allí la presidencia de Casación era vitalicia y, por derecho adquirido (en este caso por el doctor Federico Domínguez), la rotación en el cargo se debía postergar hasta que el presidente en ejercicio “vacare” en el cargo. Fue el por entonces titular del Senado, Federico Scarabino, quien recomendó incluir en el texto la cláusula transitoria, para evitar conflictos de jurisprudencia.Ahora, tras el fallecimiento de Domínguez, lo que establece la ley es que haya un sorteo entre los miembros de las seis salas que integran Casación (presidente y vicepresidente), para elegir el titular del organismo, quien luego de un año en la presidencia debiera ser reemplazado por el juez con más antigüedad en el tribunal.Pero no todos los magistrados quieren ejercer la presidencia. En diálogo con La Tecla, el vicepresidente de la Sala 5, Martín Manuel Ordoqui, aseguró que “en estos momentos estamos hablándonos entre todos los jueces para ver cómo lo resolvemos; y si bien la ley establece un sorteo, mi propuesta es que entren al mismo aquellos jueces que tengan intención de ser presidentes de Casación; y no que entremos todos”.Ordoqui dejó en claro que “no está en mi voluntad ser presidente de Casación, que es una tarea meramente administrativa, ya que no se dictan sentencias desde allí; y nosotros en la sala tenemos muchas cuestiones que resolver. Por eso creo que lo mejor sería que en el sorteo entren aquellos colegas que sí tengan deseos de ocupar la presidencia”.En caso de que ninguno lo quiera “tendrá que hacerse el sorteo y le toque a quien le toque”, detalló el magistrado. En esta tesitura, Ordoqui no está solo. Hay otros jueces que prefieren quedarse en sus respectivas salas.Pese a que en algunos sectores se pretende instalar que la Gobernadora María Eugenia Vidal tiene otro cargo importante por cubrir, esto no es así. En cambio, sí desde la política se deben designar las vacantes que hay en las salas de Casación tras las salidas de Carlos Mahiques, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, cuyos cargos aún no han sido cubiertos.Los actuales jueces de Casación entre los que deberá salir el presidente son: Daniel Alfredo Carral, Ricardo Maidana, Fernando Luis María Mancini, Víctor Horacio Violini, Ricardo Borinsky, Carlos Angel Natiello, Mario Eduardo Kohan, Jorge Hugo Celesia y Martín Manuel Ordoqui.Una vez cumplido el trámite del sorteo para el primer año, luego la presidencia rotará de acuerdo a la antigüedad como juez de casación de los magistrados que ocupan las salas. “Y ahí sí no hay posibilidad de decir que no”, señaló Ordoqui a La Tecla. El primero al que le tocará la presidencia por antigüedad es Carlos Angel Natiello, a quien siguen Jorge Hugo Celesia, Ricardo Borinsky, Víctor Horacio Violini y Daniel Alfredo Carral.El último titular del Tribunal, el juez Federico Domínguez, falleció el lunes por la noche en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires por causas naturales. Estaba al frente de la Cámara de Casación desde 1998, año en que fue creado el mencionado Tribunal por orden del por entonces gobernador Eduardo Duhalde. Se trata de la última instancia antes de la Suprema Corte en cuanto a delitos penales.