MAR CHIQUITA

En Buenos Aires también hay un muro conflictivo: ¿discriminan a Kirchner?

Desde hace tiempo, la pared de entrada del Parque Municipal Deportivo "Néstor Kirchner" ya no cuenta con el reconocimiento al ex Presidente. La oposición denuncia "autoritarismo" y desde la comuna no brindaron respuestas.





Donald Trump, y su polémica iniciativa para separar a Estados Unidos de México, no están solos. En la provincia de Buenos Aires también hay un muro que divide las aguas, más precisamente en la localidad de Mar Chiquita, actualmente conducida por la alianza Cambiemos.En definitiva, el Parque Municipal Deportivo “Néstor Kirchner” es el que se roba las miradas, ya que su frente fue modificado “arbitrariamente” según denunciaron concejales de la oposición. Es que, el nombre del ex Presidente fue removido hace algunos meses atrás y quedó el espacio vacío.En ese sentido, según pudo saber La Tecla.Info, desde el Frente para la Victoria local presentaron un pedido de informe para que la comuna que conduce Carlos Ronda diera explicaciones sobre la decisión de sacar las letras de la pared de entrada del parque.Pero la polémica no se quedó en el pedido de informes y un “militante” pintó el nombre del ex mandatario con aerosol en el lugar donde debía estar el reconocimiento. Así las cosas, desde la comuna recogieron el guante y a los pocos días de realizarse la “grafiteada”, se decidió taparla con pintura de color similar a la pared.Mientras los idas y vueltas por el mural de Néstor Kirchner parecen no tener fin en Mar Chiquita, desde la oposición acusaron que la gestión de Ronda se maneja con “autoritarismo”.Cabe destacar que no es el primer conflicto enmarcado en el Parque Municipal que inauguró Cristina Fernández de Kirchner en 2012. A mediados de 2016, un vecino del distrito se presentó en el Concejo Deliberante para pedir que sea modificado el nombre del lugar.Juan Alberto Corta, fue quien exigió al HCD que “el nombre Néstor Kirchner no sea más emblema de lugares públicos”. En ese momento, el vecino no solo apuntó contra Kirchner, sino que también pidió que se cambie el nombre de Presidente Perón del Polideportivo municipal. No obstante, la iniciativa de Corta no encontró apoyo de los ediles y los nombres quedaron sin modificación.