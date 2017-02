CAMBIOS

La Provincia impulsará la modificación del procedimiento de designación de jueces

Lo confirmó la gobernadora María Eugenia Vidal en declaraciones radiales. Según adelantó, enviarán el proyecto a la Legislatura ni bien iniciado el período de sesiones ordinarias. El objetivo será eliminar el nombramiento “a dedo” e impulsar los concursos de mérito.

Un día después de conocerse el fallecimiento del juez de Casación Penal Federico Domínguez y con una vacante en la Suprema Corte, la gobernadora María Eugenia Vidal adelantó que se encuentra trabajando con el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, en la elaboración de un proyecto de ley que prevé modificar la designación de magistrados en la provincia de Buenos Aires.“Hay que cambiar el procedimiento de selección de jueces. Enviaremos un proyecto en marzo, queremos que los nombramientos se den por concurso, por mérito. En la medida que la justicia se sienta mas expuesta, las cosas van a empezar a cambiar”, reveló la mandataria provincial en diálogo con Radio MitreUna de las razones por las que avanzarán en este camino es la reciente decisión de la Sala de Casación que liberó a ocho comisarios detenidos, acusados de liderar una asociación ilícita.“Lo de los policías liberados fue una vergüenza y espero que las instancias siguientes haya una actitud ejemplar. Encontramos a estos tipos con sobres y pruebas. Es una Sala de Casación que tiene antecedentes de hacer ese tipo de liberaciones en feria. Como funcionarios, estaría bueno que los jueces dieran explicaciones. Lo que veo es un mensaje desalentador hacia la sociedad, el Poder Judicial sabe la pelea que estamos dando”, señaló la Gobernadora.En esta línea, Vidal evaluó como positiva la obligatoriedad de que los policías de la Provincia presentes sus declaraciones juradas.“Hay más de 600 denuncias de enriquecimiento ilícito en la Policía; 30 denuncias penales. Aportamos pruebas que confirman al comisario Néstor Martín en lavado, al efectivo Casas con vinculación al juego clandestino y al policía Di Pascua, de Mar del Plata, con el narcotráfico. Ahora la pelota en la cancha de la justicia”, expresó la mandataria y apuntó a la necesidad de que la Legislatura avance en una normativa para que la presentación de las DDJJ se establezca a través de una Ley y no un decreto, como hasta el momento.Con respecto a la inseguridad, Vidal reconoció que “es un tema urgente y la respuesta no es de corto plazo. Ojalá pudiera decirles cuándo puedan estar mejor las cosas, el año pasado tuvimos 15% menos de secuestros, pero es un número. Mejoró un poco, y va a seguir siendo así. Hay estructuras que funcionan mal hace años. Va a llevar tiempo y la mitad de los que pasan por las cárceles, vuelven a delinquir”.En este sentido, en el marco de la discusión de la baja de la imputabilidad, la Gobernadora señaló: “En nuestro país hay más chicos pobres que adultos, no tienen proyecto de futuro. Hay que pensar en políticas preventivas más profundas. Hay que discutir el régimen penal juvenil entre 14 y 16 años, que sea mejor para las victimas del delito, y para el chico que tenga garantías y una defensa. Es una discusión más profunda que baja si o baja no”.ELECCIONESSobre el año electoral que comienza, María Eugenia Vidal confirmó que se pondrá al frente de la campaña, pero que de todas maneras, no se imagina un año muy distinto al anterior.“En 2016 recorrí 120 municipios. Seguro a la actividad institucional se sume una actividad partidaria. No va a ser mucho más que eso, no me imagino grandes cambios en cómo maneje la agenda. Los candidatos tienen que expresar las ideas de Cambiemos. Van a surgir representantes de los espacios políticos”, dijo.Con respecto a la posible candidatura de Elisa Carrió, uno de los grandes dilemas de la alianza política, Vidal expresó: “Tengo una muy buena relación con Lilita, la escucho siempre y puede ayudar a hacer campaña, también siendo candidata en Ciudad y Provincia. Cuando llegue al momento veremos desde donde puede ayudar más”.Consultada sobre la suma de dirigentes peronistas al Gabinete, la mandataria bonaerense argumentó: “Tengo un compromiso con la gente, que es convocar a los más valiosos. A (Facundo) Manes lo convoqué por su trayectoria, a De la Torre también. Ese compromiso lo voy a cumplir. La ministra de Salud no tiene experiencia partidaria, es especialista en la materia. Es más una especulación que viene después”.Sobre el objetivo que se plantea para este año, es que “la obra pública se ejecute al 100 por 100. A veces se subejecutan porque la plata no esta (el presupuesto es una estimación, puede pasar que no llegue el crédito o no recaudar tanto como se esperaba)”.“A nosotros nos pasó que el esquema burocrático tiene 30 años de atraso. Empezar una obra grande llevaba un año y medio, ahora son 8 meses, que igual me parece una barbaridad. Hasta que no esté todo por sistema y se deje de llevar todo por carretillas, las obras se retrasan”, puntualizó.PARITARIASCon respecto a la próxima negociación salarial con los docentes, María Eugenia Vidal adelantó que la Provincia asistirá a la reunión de Gobernadores en donde se discutirán los aumentos a los trabajadores. “No es una discusión partidaria, nos afecta a todos. Es un tema de equidad porque este año no va a haber paritaria nacional”.“Ojalá pudiera decir que ese lunes (día en que están convocados los docentes de la Provincia) nos pondremos de acuerdo. Los chicos tienen que ser el centro del debate. Vamos a hacer el mejor esfuerzo de lo que podamos pagar”.“Si hay algo por lo que puedo dormir tranquila, es que los meses puedo pagar los sueldos. No voy a comprometer algo que no me permita pagarlos”, señaló.Sobre la cláusula gatillo, uno de los puntos salientes por los cuales se firmó el acuerdo paritario con los trabajadores estatales, Vidal indicó que “garantiza que el trabajador no pierda y que las expectativas de inflación no crezcan. La inflación va a la baja, aún con el 18 por ciento podrían estar mejor que la inflación. Los gremios lo aceptaron porque es bueno para sus trabajadores y para el resto de los sectores”.