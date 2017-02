HACIA LAS URNAS

Legislativas 2017: qué gana y qué pierde cada candidato en el juego de las elecciones

Distintos consultores políticos analizan junto a La Tecla cuáles son los beneficios y perjuicios que tiene para cada posible candidato a senador nacional el hecho de presentarse o no en los comicios de medio término. Y cuál es la consecuencia de un triunfo o una derrota.

Con los dados en la mano, los jugadores se preparan para empezar. En el casillero de salida se encuentran ocho de los posibles candidatos que competirán en las elecciones legislativas de este año, dentro de tres espacios políticos. Por el peronismo, Daniel Scioli, Cristina Fernández y Florencio Randazzo son quienes suenan con mayor fuerza.Por Cambiemos aparecen en escena Elisa Carrió, Jorge Macri y Facundo Manes (y se agregó Gladys González). Por el Frente Renovador-GEN se nombra a Sergio Massa y a Margarita Stolbizer.A varios meses de los comicios, diferentes consultores analizan el panorama a partir de cada uno de los probables participantes y ante dos escenarios posibles: si se presentan o no a competir. ¿Qué gana y qué pierde cada uno de ellos?Dependiendo de los actores que se anoten en la carrera, el contexto se modifica de manera contundente. Recientemente, los principales referentes del PRO se reunieron para analizar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta, sobre todo, el rol de la expresidenta de la Nación.A lo largo del tablero de juego deberá atravesarse una serie de casilleros, en los que cada candidato se arriesga a retroceder o avanzar hacia el destino final: las urnas ¡A jugar!CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNERSi se presenta:Aunque el peronismo todavía no definió a los candidatos, la expresidenta “tiene una imagen positiva mayor del 40 por ciento. En una época de vacas muy flacas para los políticos, CFK está en condiciones de ganar las elecciones”, dice el analista Roberto Bacman. Si se presenta, le va a marcar la cancha al Gobierno. Con una buena elección puede erigirse como líder del PJ, opina el consultor.Carlos Germano, un analista más moderado, aclara que “es la figura del peronismo que mayor fuerza electoral tiene”, pero subraya que hoy la expresidenta “no garantiza el triunfo”, al considerar que “con el sector que ella lidera no alcanza para ganar una elección”.Si CFK se presenta, corre el riesgo de hacer una mala elección. Para Bacman, “una derrota importante la saca de la cancha” definitivamente.Si no se presenta:Ambos consultores coinciden en que si desiste, es una de las pocas que podría competir igual en las presidenciales 2019. “Porque sigue siendo una de las grandes protagonistas de la política argentina”, dice Bacman. Tanto él como Germano destacan el techo que le pone el alto porcentaje de imagen negativa de CFK, arriba del 55%, posiblemente el motivo por el cual no está definida su presencia. Si no se presenta, los medios van a decir que fue para no enfrentarse a la derrota.DANIEL SCIOLISi se presenta:La figura del exgobernador sintió el fuerte impacto de la derrota electoral. Para el analista de opinión pública Carlos Germano, aunque “sigue siendo un candidato de los más taquilleros, se da en un grado mucho menor a lo que fue históricamente, ya que durante todo el año 2016 vivió un descenso con respecto a la imagen pública”.Si se presenta, Daniel Scioli se mantiene en carrera. “Está obligado a jugar de alguna manera para mostrarle al peronismo, sobre todo, los puntos que calza, y que todavía es una figura”, considera Roberto Bacman. Sin embargo, corre el riesgo de perder, y “dos derrotas al hilo lo sacan totalmente del juego” de cara a las presidenciales, agrega el consultor.Si no se presenta:Según los analistas, Scioli está ante una jugada mucho más compleja que CFK, porque, si bien muchos pueden interpretar que la expresidenta fue parte de la derrota en 2015, no era quien encabezaba la boleta. El exmotonauta está presionado para competir “porque nunca pudo liderar un proyecto político”, evalúa Germano. Si no se presenta, difícilmente se recupere. La derrota y la pérdida de visibilidad lo dejan fuera de combate “dentro de las internas del peronismo, un partido que está buscando nuevos liderazgos para una renovación”, analiza Bacman. Para el exgobernador, más vale competir que rendirse antes de tiempo.FLORENCIO RANDAZZOSi se presenta:Según los analistas Bacman y Germano, el exministro del Interior cuenta con una ventaja cualitativa. “Está mejor posicionado para el sector del peronismo que cree que el kirchnerismo cumplió su etapa. Representa, para este tipo de votante, la posibilidad de pensar en una renovación”, dice Bacman. Si se presenta, Randazzo tiene finalmente la oportunidad de medirse en elecciones. “Es una expectativa”, afirma Germano. Y agrega: “Su figura creció sin hablar. Tiene que desarrollar esto para terminar de generar un amplio conocimiento en toda la sociedad bonaerense para ser el articulador de aquellos que no quieren saber nada del liderazgo de un peronismo que hoy está atomizado”. Sin embargo, si perdiera, la situación “sería muy difícil para él. Las posibilidades en 2019 se volve-rían prácticamente nulas”, añade el consultor.Si no se presenta:Como indica Germano, Randazzo es otro de los que están obligados a presentarse a elecciones para revalidar títulos en 2017 si quiere mantenerse en agenda. Para el analista, el exministro “va a tener que empezar a generar actos políticos” después de tanto silencio. Es que sus ventajas cualitativas no significan que el camino esté allanado en lo cuantitativo, sino, más bien, todo lo contrario. Randazzo no aparece, y para Bacman “ha crecido mucho el ‘no sabe/no contesta’ en las encuestas, porque la gente no sabe ni dónde está” y “tiene pobre conocimiento en muchos sectores de clase baja”. Si quiere seguir en carrera, está, probablemente, ante su última chance.SERGIO MASSASi se presenta:Sergio Massa pone algo más en juego que la renovación o no de su banca. En definitiva, si decide ser parte de la contienda electoral, el líder del Frente Renovador es uno de los dirigentes políticos que más riesgos contraerán. Es que, según coinciden Pablo Romá (Consultora Circuitos) y Rosendo Fraga (Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría), la única buena elección para el tigrense es resultar victorioso. “Si gana, puede posicionarse de cara al 2019, superando al kirchnerismo y alineando a los sectores del peronismo”, dice Romá. En el caso de presentarse y no conseguir la mayor cantidad de adhesiones, “tiene mucho que perder, sus aspiraciones presidenciales se verían estropeadas”, coinciden los analistas.Si no se presenta:Una de las alternativas que se manejan en las filas del Frente Renovador es la posibilidad de no sacar a la cancha ahora al futuro candidato presidencial; es decir, que Massa no sufra el desgaste que conlleva competir en una elección y aguarde hasta el 2019 para volver a ser opción electoral. No obstante, el diputado perderá su banca, ya que este año vence su mandato. Así las cosas, en el caso de optar por evadir los comicios de medio término, el principal desafío para el exalcalde de Tigre es construir un espacio “por fuera de la banca” con el cual mantener vigencia, más allá del armado del Frente Renovador en las intendencias y cámaras. En ese sentido, Rosendo Fraga asevera: “Si Massa no compite, deja un espacio vacío, lo que en política puede ser peligroso”.MARGARITA STOLBIZERSi se presenta:Si bien Margarita es una de las dirigentes que cosechan mejor imagen positiva, la realidad marca que en tiempos electorales su desempeño no ha sido el mejor. En 2015, por caso, fue la quinta opción del electorado. “Stolbizer no divide las aguas”, coinciden los consultores. Si decide ser candidata a senadora (el estatuto del GEN no le permite renovar en Diputados), consolidar el vínculo con el massismo será clave para su futuro. “La alianza con Massa le puede aportar algo, pero cuando uno piensa en 2017 como trampolín a 2019, las chances de Stolbizer empiezan a diluirse, y eso se lo lleva Massa”, dice Pablo Romá, de Circuitos. En tanto, para Rosendo Fraga, “su suerte está atada a Massa”.Si no se presenta:Margarita es uno de los tantos diputados a los que se les vence la banca este año. En ese sentido, decidir no presentarse en los comicios de medio término representaría un gran riesgo para la líder del GEN. Con un escenario en el que pierda la chance de continuar en cargos públicos, debería reformular su estrategia de alianzas para no quedar relegada y mantenerse en la escena política. Si incluso siendo candidata en 2017 su futuro no es el óptimo, en caso de evadir las elecciones, prácticamente quedaría relegada.JORGE MACRISi se presenta:Una posible candidatura de Jorge Macri a senador nacional por la Provincia es vista por los estudiosos de la política como la que mejor representa el ideal de Cambiemos. Aparece como el elegido del Presidente (su primo), por la gobernadora María Eugenia Vidal y por los intendentes alineados al PRO. En este sentido, para los consultores, una victoria de Jorge Macri le significaría una mayor exposición al Presidente y aparecería como quien consiguió fortalecer la gestión y la imagen en la opinión pública. “Jorge Macri es el único candidato natural de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires. En caso de que pierda, que no sería un escenario posible, puesto que si tiene apoyo de Vidal suma 15 o 20 puntos y entra al Congreso, vuelve a la intendencia de Vicente López”, considera Raúl Aragón. Su desempeño dependerá, en gran medida, de la marcha de la economía, porque su apellido está estrechamente ligado al del Presidente.Si no se presenta:Para Analía del Franco, el desafío de Cambiemos va más allá de los nombres. “No se tiene que pensar más en los candidatos que en la alianza. Si pierden, no se salva nadie. Jorge Macri aporta cercanía a Vidal. En esta primera elección tiene que pensar más en una situación de grandeza que en situaciones individuales”, expresa a La Tecla. La no participación de Macri significaría una falta de representación PRO “pura”.ELISA CARRIOSi se presenta:La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aún debe definir si competirá o no en las elecciones. En reiteradas ocasiones amenazó con la idea de jubilarse y no intentar renovar su banca. No obstante, lejos parece estar esta posibilidad, y todo indicaría que será unas de las principales figuras. Ante este escenario, queda definir una última cuestión, por qué jurisdicción se anotará: ¿la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia?“En cualquier caso, Carrió pierde. Si juega por la Ciudad y compite con Martín Lousteau, no tiene oportunidad de ganarle. No haría una elección demasiado vistosa, lo que también sería una pérdida en cuanto a su relevancia política. En la Provincia perdería directamente”, analiza, en diálogo con La Tecla, el consultor político Raúl Aragón. “Su mejor negocio sería presentarse por la provincia de Buenos Aires”, añade el analista. Sin embargo deberá sortear las intenciones de los referentes PRO que quieren convencerla para que juegue por la Capital Federal.Si no se presenta:Si Lilita decide no presentarse a elecciones, deberá abandonar el Congreso de la Nación, al menos por dos años, puesto que a fines de 2017 se vence su mandato. Ante este panorama, para la politóloga Analía del Franco, la ausencia de Carrió no significaría grandes cambios. “Es neutro; ella tiene otro lugar dentro de Cambiemos y de la política argentina. Obviamente que siempre es mejor que tenga un lugar de acción más que de afuera. Es una buena candidata, sobre todo en el rol que tiene dentro de Cambiemos, que es un rol de no obsecuencia”, señala.FACUNDO MANESSi se presenta:El neurocirujano y asesor ad honórem del gobierno bonaerense es uno de los posibles candidatos de Cambiemos, y su marca personal es que no proviene del mundo de la política. En este sentido, para el analista Raúl Aragón, Facundo Manes “gana en cualquier situación. Haría una buena elección, es un candidato que recién comienza; entonces, sea cual sea el resultado, ganaría al menos la instalación de su candidatura”.Según las últimas mediciones, Manes es conocido por la mitad de la población, dentro de lo que se denominan los sectores más informados, es decir, universitarios y quienes están atentos a los medios de comunicación. “Tiene buena imagen, del 50 por ciento”, revela la titular de Analía del Franco Consultores en diálogo con La Tecla.“En el marco solo no es relevante; en una dupla mantiene los guarismos un poco más bajos con cualquier otra fórmula. Es un nombre nuevo, y en la medida que sea de Vidal va a colaborar a la elección”, considera Del Franco.Si no se presenta:Tal como señaló el presidente de Raúl Aragón & Asociados, en el caso de que Facundo Manes no se presente a las elecciones, no le generaría una consecuencia negativa, puesto que continuaría con su labor en la neurociencia y la divulgación de la misma. La no participación en las elecciones le resultaría indiferente, siempre y cuando no tenga intenciones de instalarse para comicios futuros.