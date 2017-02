CHACABUCO

Intendente aclara sus dichos sobre Macri, aunque marca diferencias

En conversación con La Tecla.Info, Víctor Aiola asegura que no señaló que la gestión de Mauricio Macri era “una rubia linda, pero con olor a ajo”. No obstante, marcó postura en contra de Gómez Centurión y cuestionó las idas y vueltas por los feriados.

“La declaración fue sacada de contexto, me preguntaron si yo estaba de acuerdo con todo lo que se hace desde el estado nacional, no de la figura del presidente. Yo digo que con algunas cosas si y con otras no, le digo: `es un matrimonio, que por ahí te gusta, es rubia, es linda, pero por ahí te vas a dormir y yo ronco y ella tiene olor a ajo´. Eso dije, en un ámbito distendido”, explicó a La Tecla.Info el intendente de Chacabuco, Víctor Aiola.La aclaración del jefe comunal de la Unión Cívica Radical se debe al revuelo generado por una nota que diera a una radio local.En ese marco, Aiola aseveró: “a nosotros nos ha ayudado mucho el estado nacional en el desarrollo de nuestra gestión, la autopista, la obra pública, la vivienda, fueron muy importantes. Pero hay cosas que por ahí uno no está de acuerdo”.“El caso de los feriados, las declaraciones de Gómez Centurión, son cosas que uno puede estar de acuerdo o no”, manifestó. En la misma línea, agregó que “lo de Gómez Centurión me parece totalmente desafortunado, ya no debería ocupar el cargo que ocupa.Asimismo, remarcó que la movilidad de los feriados lo disgustó. “Lo del 24 no me gustó, que en un primer momento se haya trasladado y que después se de marcha atrás, me parece que tiene asesores, un montón de gente que lo acompaña que debería evaluar esas cuestiones”, apuntó e infirió que “lo deja (al Presidente) en una situación difícil”.No obstante, no son todas pálidas para Aiola y defendió el nuevo incremento en la tarifa de electricidad. “Es un sinceramiento de la economía, sabemos que el sistema energético del país está totalmente destruido y había que sincerarlo, uno acompaña la decisión”, sostuvo.Por otra parte, el dirigente radical de la cuarta sección electoral señaló que a pesar de las diferencias de matices en ciertas decisiones, para él, la alianza Cambiemos no corre ningún peligro. Inclusive, abogó por la conformación de una lista de unidad que evite la confrontación interna entre las fuerzas.“El único camino es Cambiemos, tiene que haber lista de unidad, la gente votó a Cambiemos, ni una cosa ni la otra, votó la conjunción de fuerzas”, destacó y cerró: tenemos que trabajar para seguir manteniendo la unidad, seguramente habrá cosas para discutir puertas adentro antes de tomar decisiones”.