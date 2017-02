ASESINATO DE KEVIN

Piden ser escuchados: San Vicente vuelve a marchar por "justicia"

La inseguridad golpea fuerte tanto en el Conurbano como en el interior. Tanto en los distritos grandes como en los chicos. Y la muerte suele hacerse habitual, aunque nadie tiene intenciones de acostumbrarse. Por eso, los vecinos de San Vicente volverán a marchar pidiendo justicia por Kevin.

Así las cosas, este sábado se realizará la segunda marcha exigiendo justicia por la muerte de Kevin Cristaldo Ramos, que el 11 de diciembre en el cruce de Ruta 58 y Juan Pablo II, fue asesinado por delincuentes que pretendían ronarle la moto.La semana pasada familiares y amigos del joven marcharon a la comisaría y hasta la casa del intendente Mauricio Gómez. “Fuimos maltratados, desairados por la policía que nos mandó a la casa del intendente y él ni siquiera salió a hablar con nosotros. Nunca hablamos con el intendente”, dijo un familiar.“Ahora vamos por una segunda marcha y no vamos a parar hasta que den con los responsables de la muerte de Kevin”, agregaron, para destacar que nuevamente intentarán que "alguien nos escuche".La movilización será el sábado 4 a las 18 horas frente a la Municipalidad. Desde Ezeiza (lugar de donde era oriundo el joven) pondrán colectivos para trasladar a los vecinos que se sumen al reclamo de justicia.Según comentaron familiares del pibe a La Tecla.info Kevin era un joven de 25 años, empleado bancario con domiciliado de Ezeiza. Ese día fatal había salido con su moto Honda Tornado a encontrarse con unos amigos en la laguna. No llegó.Fue interceptado por dos delincuentes que le dispararon y lo dejaron tirado en la calle, llevándose la moto. Un médico que pasaba por allí lo llevó al hospital. Dos semanas después falleció en una clínica de Adrogué."Hoy tengo el alma destrozada, si es que puedo poner nombre a semejante dolor, que no me deja respirar, no me deja dormir y no me deja de ahogar. Dolor que aumenta sabiendo que a nadie o a ninguno de los hipócritas que tenemos en el gobierno se ocupa de hacer algo para conseguir que nuestros hijos, a los que criamos con tanto amor, llenos de valores y aptitudes para ser buenas y ejemplares personas, transiten el camino de la vida y desarrollen sus proyectos de vida como un derecho por ser simplemente ciudadanos", escribió en Facebook Patricia Ramos, la madre de Kevin.