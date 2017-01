DEFINICIONES

Intendente de Cambiemos aseguró que “Macri es una rubia linda con aliento a ajo”

El jefe copmunal de Chacabuco, Víctor Aiola, dio su opinión sobre el gobierno nacional y aseguró que “Macri tiene cosas buenas y otras que no me gustan, la gestión presidencial es una rubia linda, con aliento a ajo”.

En declaraciones radiales a una emisora chacabuquense, el alcalde de Cambiemos utilizó una metáfora poco frecuente para explicar el sinsabor que le genera el gobierno nacional.“Macri tiene cosas buenas y otras que no me gustan, la gestión presidencial es una rubia linda, con aliento a ajo”, señaló Víctor Aiola.Además, el intendente Chacabuco opinó sobre los dichos de el titular de Aduana, Juan José Gómez Centurión y argumentó que “no se explica cómo puede seguir sosteniendo el Presidente a un cara pintada, hay que meterlo preso a este tipo por lo que manifestó sobre la dictadura”.Pero también, Aiola se despachó sobre algunas rencillas locales al cargar contra el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de la órbita local, Andrés Capucci, quien días atrás había manifestado que al comerciante de Chacabuco le iba mal: “Es un mentiroso, el año pasado abrieron más comercios que los que cerraron”.Por último, Aiola apuntó que no le “seduce” un lugar en la legislatura. “Si me encantaría ocupar una cartera ministerial en la provincia de Buenos Aires”, finalizó Aiola.