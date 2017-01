TENDENCIAS

Las inundaciones y su impacto emocional en el voto de los pueblos

De a poco el agua comienza a bajar y las distintas realidades políticas emergen en el humor social del interior bonaerense. ¿Cómo puede jugar el drama de las inundaciones en los pagos chicos en relación a la imagen de sus intendentes?

Las disímiles realidades que se viven en el Conurbano bonaerense y el interior de la Provincia no sólo operan al nivel de los discursos políticos, sino que también juegan en las encuestas.A la hora de hablar sobre aquellas variables que pueden llegar a marcar la cancha de las elecciones venideras en los pagos chicos, en la actualidad, el drama de las inundaciones gana agenda. La Tecla dialogó con el licenciado en Ciencias Políticas y encuestador, Román Della Vedova, quien suele realizar mediciones en ciudades del interior profundo.El especialista aseveró que, dentro del contexto actual de inundaciones, “aquellas personas que fueron perjudicadas y perdieron cosas, al igual que los votantes que fueron víctimas de algún hecho de violencia delictiva, portan consigo una huella que tiende a perdurar en el tiempo y a que se inmiscuya en el voto”.No obstante, para Della Vedova esa marca a fuego que queda en las poblaciones inundadas puede revertirse y cambiar el humor social que se encamina negativo. En ese sentido, el consultor consideró que la clave está en el comportamiento que haya tenido un jefe comunal.“Si son intendentes que hicieron lo posible, en el momento de las inundaciones estuvieron mano a mano con los damnificados y se mostraron comprensivos, atenúan su deterioro”, sentenció.Por último, explicó que “esta contemplación del ciudadano hacia los gobernantes se basa en la salvedad de que las inclemencias del tiempo no es un problema político”. Aun así, “si quien gobierna no tuvo la capacidad de explicar la situación o fue desconsiderado, indefectiblemente, le va a pegar”.