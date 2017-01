AMEGHINO

El despido de trabajadores municipales sigue dando tela para cortar

El concejal del bloque Unión Celeste y Blanco, Miguel Ángel Riccardo, salió al cruce del intendente interino, Alberto Iglesias, tras el despido de dos trabajadores municipales.

Siguen las repercusiones en Ameghino tras la gestión interina de Alberto Iglesias y los despidos a los trabajadores municipales. El concejal Miguel Riccardo, del bloque Unión Celeste y Blanco, indicó que este tipo de decisiones son sólo una “parte de los numerosos errores que esta administración viene cometiendo desde que asumió”.“De ninguna manera estoy de acuerdo con estos arrebato, y a 15 días de asumir el cargo”, agregó Riccardo y sostuvo que la repentina desvinculación de dos trabajadores jornalizados del municipio “viene a desenmascarar una situación de fondo que tiene que ver con el Consejo del Salario”.En ese sentido, el edil señaló que el mismo “debería haberse reunido en diciembre y no se sabe cuándo se va a conformar”.“Soy miembro del Consejo del Salario por la minoría y estoy esperando a que el Intendente convoque. Aunque estoy predispuesto a colaborar para que al gobierno municipal le vaya bien, este tipo de desprolijidades son tan poco profesionales, que no le hacen bien a nuestra ciudad”, sostuvo.Retomando el tema de los despidos, Riccardo opinó que “hay que ser muy cuidadoso y revisar con responsabilidad cada caso para no perjudicar trabajadores, que son el sustento de familias”.Incluso, el concejal indicó que desde hace días viene recibiendo comentarios negativos acerca de mucha prepotencia y destrato hacia los trabajadores del corralón: “Son los propios empleados los que me han comentado, con miedo, que han recibido destrato y en algunos casos aprietes”, subrayó.Por último se lamentó respecto de las expectativas de la gente “La verdad es que la gente me dice que siente decepción con este gobierno, porque más allá de las formas, los verdaderos cambios políticos que deberían llegar a quienes confiaron en un rumbo distinto, no se están viendo”