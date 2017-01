¿MÁS QUE AMIGAS?

Julieta Ortega le sacó una foto súper hot a Andrea Rincón

La ex Gran Hermano y la hija de Palito viven una amistad estrecha y así lo demuestran a través de las redes sociales.

Mientras me contempla me decora 🙌 @petitjotao Una foto publicada por Andrea Rincon (@andrearincon_top) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 7:07 PST

Desde que se conocieron, no se separaron jamás. Aunque les resulte sorprendente, Andrea Rincón y Julieta Ortega establecieron un fuerte vínculo. Es que la hermana del productor es uno de los pilares fundamentales en la vida de la actriz, la ayudó muchísimo a enfrentar su problema de adicción. Además de estar en contacto permanentemente, disfrutan de los fines de semana juntas.Para aprovechar a pleno el domingo, Andre se instaló en la casa de ¿su mejor amiga?... Luego de pasar todo el día en la pileta, se dispuso a dormir una siesta en el jardín. Luciendo una diminuta bikini de dos piezas, la morocha se tiró a descansar. Su amiga, cautivada por el lomazo de la morocha, le sacó una sensual foto y le agregó el sticker de un monito. Al verla, Andrea la compartió a través de sus redes y expresó: "Mientras me contempla, me decora".¡Mirá!