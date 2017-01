ESTA TARDE

Cristina si, Cristina no; esa es la cuestión: debuta la mesa política del PJ y se esperan definiciones

Con las elecciones cada vez más cerca y el dilema de si Cristina si o Cristina no, hace su debut la mesa de conducción de la Unidad del peronismo bonaerense conformada el último 29 de diciembre en el Congreso partidario realizado en La Matanza.

El encuentro que será encabezado por el Presidente del PJ Bonaerense, Fernando Espinoza, se realizará en la sede del PJ de la calle Matheu 130 a las 13 horas y contará, al parecer, con la presencia de todos sus integrantes.La misma tiene como objetivo apoyar las decisiones que tome el titular del partido y está conformada por 12 miembros con igual representación sectorial y a los que se suma la representación de los gremios que acompañan al peronismo.Está compuesta por los intendentes Ariel Sujarchuck (Escobar), Juan De Jesús (La Costa), Hugo Corvatta (Saavedra), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Julio Pereyra (Florencio Varela) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).También por los diputados nacionales Gustavo Arrieta y Oscar Romero; el ex funcionario Alberto Pérez, los senadores bonaerenses Norberto García y Santiago Carreras, el diputado Fernando Navarro y el ex pre candidato a la Gobernación Julián Domínguez.Otra de las definiciones que arrojó el congreso de diciembre fueron los integrantes de la Comisión de Acción Política, que asesora al partido en los lineamientos para constituir los frentes electorales, y que estará integrada por Espinoza, Descalzo, que se desempeñará como secretario y el intendente de Berazategui, Patricio Mussi.También Julio Pereyra; el senador nacional Juan Manuel Abal Medina; los diputados Oscar Romero y Gustavo Arrieta; el intendente de General Paz, Juan Veramendi; Norberto García, Alberto Pérez y el intendente de Moreno, Walter Festa y Julián Domínguez.Y además el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta; el camporista Facundo Tignanelli; Jorge Ferraresi; las diputadas nacionales Teresa García y Fernanda Raverta; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; la ex senadora bonaerense Marina Moretti y el diputado nacional Carlos Castagnetto.Entre otras tantas cuestiones, la mesa partidaria deberá definir cómo se maneja de ahora en más con la figura de la ex presidenta Cristina Fernández, que tiene la mayor intención de voto dentro del peronismo pero también cuenta sobre sus espaldas con varias causas de corrupción complicadas.Por caso, una encuesta de la Consultora Dicen dada a conocer ayer indica que la fórmula de Cristina Fernández y Daniel Scioli obtendría un 37% de intención de votos sobre 35% de Vidal (testimonial) y Jorge Macri. El tercer lugar sería con un 14% para la fórmula de Sergio Massa y Margarita Stolbizer.Además, se señala que la fórmula de Cristina - Scioli obtendría un 40% de intención de votos sobre un 24% de Carrió - Jorge Macri y un 17% de Massa - Stolbizer. Vale resaltar que esta opción es más factible que la anterior ya que es poco probable que la gobernadora vaya como postulante a Senadora.Así las cosas lo cierto es que falta un tiempo (tiempito) para cerrar las listas y por el momento, al menos, eso se vio en el Congreso de La Matanza : todo es amor y paz. O quizá no tanto, pero las cosas están bien. Hubo un acuerdo para agregar apoderados, para cambiar los representantes ante la Junta Electoral y para crear una mesa de acción política.Diálogo y consenso son las palabras que más hacen sonar los diferentes sectores peronistas. También, por supuesto, se habla de Cristina Fernández. La gran mayoría dice querer escucharla y todos quieren sus sufragios. Sin embargo, son muy pocos (sólo los camporistas) los que la proponen como candidata. La prefieren caminando a la par, ya no más adelante; como referente de consulta, ya no más como jefa."¿La unidad justicialista depende de Cristina? ¿La unidad sólo es posible si CFK se hace a un costado? Pareciera que si. Pero todavía es la dueña del ranking de la intención de voto y son contados con los dedos de una mano los que se animan a salirle al cruce", culminaba una publicación de La Tecla luego del último encuentro peronista. Nada ha cambiado. Tal vez hoy en el la sede del PJ, se escuchen las primeras novedades.