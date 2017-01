TERRITORIO BONAERENSE

Cambiaso ¿y ahora quién podrá ayudarlos?

Jugaron con Macri, perdieron y los reemplazaron. Cómo quedó el frente Cambiemos en los municipios donde los intendentes ganaron siendo opositores, pero se pasaron al oficialismo. El caso de Castelli, San Nicolás, Azul y San Miguel.

Una de las estrategias de Cambiemos para extenderse en el territorio bonaerense fue atraer a intendentes de otros espacios a sus filas. Durante todo el año, las noticias de funcionarios de alto rango reunidos con jefes comunales hasta entonces opositores, generaron un gran revuelo en la política provincial, y principalmente, en la local, donde el tablero se tuvo que reacomodar rápidamente a los nuevos esquemas.Los intendentes Francisco Echarren de Castelli, Ismael Passaglia de San Nicolás, Hernán Bertellys de Azul y Jaime Méndez de San Miguel son los jefes comunales que dieron el salto al oficialismo y que dejaron al frente Cambiemos de su localidad entre la espada y la pared. Si bien algunos referentes del espacio supieron acomodarse mejor que otros dentro de la gestión, el cambio en la estrategia local dejó resentida a la militancia y a las filas radicales, que en la provincia, fue la pata más golpeada de la alianza luego de haber ganado las elecciones.En este sentido, el candidato a intendente de Castelli por Cambiemos, el radical Martín Céspedes, remarcó en diálogo con este medio “la actitud traicionera de la gobernadora Vidal con el espacio de Cambiemos del municipio” luego del desembarco de Francisco Echarren en el oficialismo, y desarrolló: “Fue una gran decepción, no nos defendió como nos tendría que haber defendido. El radicalismo no participó de esa decisión de incorporar un referente del Frente para la Victoria a Cambiemos y esas no eran las bases de la alianza”.En la misma línea, Céspedes afirmó que no fueron atendidos por el gobierno durante todo el año, y reprochó: “Hicimos campaña con Macri, y ahora los referentes locales solamente recibimos promesas de parte de la Provincia”.Según adelantó el radical, la gente de Francisco Echarren, actual subsecretario de Tierra, Urbanismo y Vivienda de la provincia, competiría en la interna local de Cambiemos en las próximas elecciones. “Prefiero irme a otra alianza, porque quiero llegar a las elecciones en un espacio distinto al de Echarren”, expuso Céspedes, quien está analizando las posibilidades de armar una colectora vecinalista o una lista independiente para su municipio.El caso de San Nicolás no generó menos revuelo. El intendente Ismael Passaglia, que coqueteó durante todo el 2016 con el PRO, confirmó su cercanía al espacio a través de su hijo, Manuel, quien quedó al frente de Provincia Bursátil, una de las empresas del Grupo Bapro, y quien además participó del foro de intendentes Cambiemos reservado para los PRO puros.Al respecto, el presidente de la Juventud Pro San Nicolás, Ayrton Peyrille, remarcó en este medio que “teóricamente el pase oficial no lo hizo” y opinó: “Estoy en contra de su pase a nuestro espacio, es una persona mayor que es momento que dé un paso al costado en la política. Necesitamos gente nueva, con más ideas, alguien responsable del municipio, que esté ayudando a los vecinos”, en referencia al criticado desempeño del jefe comunal tras la inundación en La Emilia.Si bien el candidato a intendente del PRO, Adolfo Suárez Erdaire, pudo encontrar su espacio en la gestión como director de Desarrollo Social de San Nicolás y Ramallo, la militancia no estaría conforme.En tanto, el candidato a intendente de Cambiemos de Azul, Ramiro Ortiz, se refirió al pase de Hernan Bertellys a esa fuerza política y afirmó: “No estoy contento, estoy molesto”. De hecho, la militancia del espacio publicó una solicitada en el matutino local, rechazando la incorporación del intendente al partido. “Es muy raro que se cambie tan rápido el ropaje, es una situación muy rara y desconcertante para nosotros”, dijo y aclaró que seguirán con su rol de controladores en el Concejo Deliberante.Por último, el candidato a intendente de Cambiemos en San Miguel, Octavio Frigerio, hijo de un ex ministro desarrollista y padre de un ministro macrista, ya anunció a los medios su estrategia para insertarse en el entramado electoral luego de que el jefe comunal de su distrito, Jaime Méndez, le sacara el lugar como referente PRO: reunir dirigentes del PJ bonaerenses, desencantados con el kirchenrismo, para armar una "colectora" peronista de Cambiemos. Aunque todavía no tiene encuadre jurídico, el nombre ya está puesto: "Peronismo para el Desarrollo".Si bien los intentos por reinventarse son variados y ocurrentes, el pase de los intendentes al oficialismo sin dudas generó un sismo en el territorio que dejó como saldo más de un caído por el fuego amigo y un descontento generalizado en la militancia territorial, que quedó desencantada por los avatares esperados de cualquier cambio de gobierno.