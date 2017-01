CONCLAVE K

Elecciones 2017: el kirchnerismo de la Cuarta vuelve a juntarse, esta vez en General Villegas

Sin confirmaciones sobre si la expresidenta será o no candidata y en uno de los distritos más castigados por las inundaciones, concejales y dirigentes, bajo el lema “Cristina Conducción”, se reunirán para continuar potenciando el armado K dentro de la provincia de Buenos Aires. El edil de Kolina y presidente del bloque de concejales del FpV, Marcelo Tau, será el anfitrión.

El encuentro se desarrollará este viernes 3 de febrero en una de las ciudades donde el avance de las aguas ha calado hondo, General Villegas, gobernada actualmente por el macrista Eduardo Campana.Esta vez, el anfitrión será el presidente del bloque de concejales del FpV en ese distrito y referente de Kolina, Marcelo Tau.El rol del edil kirchnerista es clave ya que, en un espacio que infinitas veces ha sido tildado de sectarismo extremo, dentro de General Villegas, su imagen seduce a vecinos que están lejos de identificarse con los gobiernos del FpV.Cabe destacar que no es la primera de las veces que el kirchnerismo se mueve en bloque dentro del distrito, tiempo atrás, ediles y dirigentes ya organizaron encuentros en Junín y General Pinto.Al cónclave asistirán concejales, militantes y dirigentes de distintos distritos entre los que se encuentran Trenque Lauquen, Rivadavia, Pehuajó, General Pinto y Junín, entre otros. También se especula con el arribo de distintos diputados provinciales entre los que se encuentran Avelino Zurro y Rocío Giaccone.“Si bien aun no tenemos confirmaciones sobre si CFK será o no candidata, la idea es ir mostrando el armado kirchnerista. Nuestro lema es "Cristina Conducción".En ediciones anteriores, referentes políticos del distrito como el alcalde pehuajense, Pablo Javier Zurro, y su par de Leandro N. Alem, Alberto Conochiari, estuvieron presentes.Pero no sólo los actuales jefes comunales están encabezando el armado K, también hay gente que responde a exintendentes como el caso del bragadense, Aldo San Pedro.