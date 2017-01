DECLARACIONES

Con cuatro by pass recién colocados, Alfonsín espera cónclave UCR-Macri y mete presión

"Buen lunes para todos! Es una alegría reencontrarme con los amigos de las redes después de una 'complicadita' situación de salud que me obligó a ausentarme unos días", soltó Ricardo Alfonsín a través de la red social Facebook.

La "complicadita situación" a la que hace referencia el exponente radical es una importante operación cardiovascular que derivó en la colocación de cuatro by pass y que fue realizada en la Ciudad de Buenos Aires (en la jorada de mañana recibiría el alta).Volviendo al mensaje, el chascomunense no dejó pasar por alto el cónclave que el presidente Macri mantendrá con la cúpula de la UCR, y apuntó fuerte a uno de sus principales reclamos, que el centenario partido sea más tenido en cuenta por sus "socios" del Pro."Hoy se producirá una importante reunión entre el Presidente de la Nación y autoridades de nuestro partido. Espacios de debate que deberían ser naturales dentro de una coalición, pero que son noticia por su carácter excepcional", afirmó el hijo del ex presidente Ra{ul Alfonsín."Espero que en el encuentro de hoy nuestros representantes puedan plantear al Presidente las diferentes visiones que la Unión Cívica Radical tiene respecto a diversos temas de la realidad nacional y sobre quienes son los que deben hacer los mayores esfuerzos para salir de la crisis que construyó el gobierno anterior", añadió.Aún internado, el dipútado nacional dijo que "el principal activo de Cambiemos es la convivencia de distintas ideas, pero ese valor tiene que ser defendido haciendo saber las diferencias, poniéndolas sobre una mesa de debate y arribando a consensos, en un marco de respeto y no de sumisión"."Muchos de los errores que luego debieron ser enmendados se podrían haber evitado de ese modo. No podemos desaprovechar la reunión de hoy. Si sólo se trata de debatir estrategias electorales, que deberán ser respetuosas de las provincias, habremos equivocado el rumbo", sostuvo más adelante.Para culminar, dijo que "El mejor aporte que le puede hacer la UCR al gobierno de Cambiemos es defender sus ideas y presentar al Presidente sus propuestas. La gente nos está mirando: nuestra responsabilidad es, primero, ante el país. Que en el encuentro de hoy se hable más de los problemas de todos los argentinos que de los problemas de la UCR y el PRO sería una muy buena señal".