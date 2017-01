REPERCUSIONES

Polémicas declaraciones: la oposición hace cola para pedir la cabeza de Gómez Centurión

Dirigentes y funcionarios se hicieron eco de las palabras del titular de la Aduana sobre la última dictadura militar y salieron a pedir su renuncia. Desde el Gobierno se despegaron de su postura. Es el segundo escándalo que protagoniza desde que asumió en el cargo.

El presidente de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, volvió a verse envuelto en una polémica. Luego de que se lo investigara por presuntos hechos de corrupción en la entidad que conduce, ahora quedó en el ojo de la tormenta al protagonizar fuertes declaraciones.“No creo que el Gobierno de facto haya sido un plan sistemático", sostuvo en un programa televisivo acerca de las miles de desapariciones y casos de tortura que tuvieron lugar entre 1976 y 1983 durante la última dictadura cívico-militar."Si usted dice que fueron 30.000 cuando fueron 8.000, ¿qué está diciendo? Cuando lo enseña en términos históricos y lo expresa en términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras", dijo Centurión."Los números no son simbólicos, Chiche (en referencia a Duhalde), darle precisión histórica a lo que les estamos contando a nuestros hijos y lo que le estamos contando a la juventud, eso es formar, sino estamos formando con consigna, ojo con esto porque eso es relato", añadió.“Yo no comparto esa visión de la historia", sentenció sobre el plan sistemático de los militares que incluyó, además, el robo de bebés."El rol de Galtieri en la historia va a desaparecer en la causa Malvinas. Malvinas tiene que ver con lo que pasó en 1833 y no con la decisión de Galtieri", sentenció Gómez Centurión.Rápidamente, tras conocerse las polémicas declaraciones, la oposición en su conjunto salió a pedir la renuncia del titular de la Aduana, tal como sucedió cuando Darío Lopérfido, ex ministro de Cultura porteño, profirió declaraciones similares sobre los desaparecidos.