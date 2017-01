GUERRA MILITANTE

La Juventud massista, contra La Cámpora y Jóvenes PRO: “No somos obsecuentes”

Uno de los principales referentes de La Renovadora a nivel nacional, Felipe Martínez Garbino, señaló a La Tecla cuáles son los objetivos más importantes. Además, apuntó contra las demás organizaciones juveniles.

En diálogo con este medio, Martínez Gabino aseguró que el objetivo más importante “es ser una organización juvenil que trascienda a cualquier dirigente y que siga ideas. Empezar a cambiar un poco el sistema actual de política, enamorar a los jóvenes, que vuelvan a participar. La idea es generar un movimiento con fuerte contenido social y político”.“Nosotros tenemos otro objetivo, que es que Sergio Massa sea Presidente en 2019. Sabemos que tenemos que trabajar mucho para eso y generar un movimiento político serio, que la gente vuelva a confiar en la política a través de nosotros y de nuestras acciones; que confíen en la política más allá del espacio político que integremos”, añadió Martínez Garbino.En este punto en particular, el referente del espacio aseguró que “no hayningún otro dirigente en el medio en La Renovadora, salvo Sergio, que es con el único con el que tenemos el contacto fluido y al único al que nos dirigimos cuando queremos organizar algo”.Consultado sobre sus diferencias con La Campora, la agrupación juvenil que nació durante el kirchnerismo, señaló: “Nuestro movimiento se formó desde las bases y después Sergio nos respaldó. La Campora en cambio consideramos que fue impulsada desde el poder”Además, indicó que “no es obsecuente a un dirigente, sino a las ideas del Frente Renovador en su conjunto. No buscamos copar el poder ni el poder por el poder mismo”.En tanto, con Jóvenes PRO, “nos diferencia sobre todo nuestra sensibilidad social, creemos que lo más importante es la impronta social, ya que el día de mañana cuando nos toque cumplir algún rol dentro del Estado vamos a tener una formación junto a los más necesitados, cuestión que no vemos reflejada en los jóvenes PRO”.“Entendemos que la construcción política y filosófica de nuestro movimiento es esencial para ser un movimiento de largo plazo y para no caer en una fuerza conyuntural y marketinera como vemos a la JPRO”, añadió y aclaró que, a pesar de ello, “celebramos la participación política juvenil cualquiera sea el espacio”.