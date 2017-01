SOLIDARIDAD CON MARCA

Al final no era tan grave: al igual que los K, a la hora de ayudar, el massismo y el Pro usan pechera

Tal vez aparecieron antes, pero el boom fue en La Plata, los días posteriores a la brutal inundación de los primeros días de abril. Los pibes de La Cámpora llegaron a la ciudad de las diagonales a trabajar duro y parejo para ayudar a los damnificados, sin embargo, lo que más se destacó por entonces es que tenían pecheras de la agrupación.





"Le quería hacer una pregunta política sobre esta ayuda. Porque vemos que hay muchos elementos que se han donado anónimamente y que no están identificados de forma partidaria. La persona que donó un colchón no le puso un partido. ¿Porqué trabajan con pecheras partidarias con estas donaciones anónimas que se han hecho?”, preguntaba el conductor de Canal 7 Juan Miceli al camporista Andrés Larroque, allá por 2013."Tal como lo hizo en las trágicas inundaciones de La Plata, la agrupación que lidera Máximo Kirchner, y la Subsecretaría de Juventud de la Nación, que depende de su tía, Alicia Kirchner, desplegaron un operativo para asistir a los afectados por la inundación en la Provincia, con pecheras azules con la inscripción partidaria y la frase “La Patria es el Otro”, lo que generó repudio en varios sectores de la sociedad", informaba el Diario Hoy en agosto de 2015.Pasó el tiempo y las pecheras siguen estando, aunque por suerte la crítica ya no es tan despiadada. Y en algunos casos ni siquiera se le da importancia al asunto. Lo cierto es que por estos días las pecheras identificatorias son usadas por el gobierno actual y por el massismo. Y claro. También por el kirchnerismo.Por caso, de mucha remera, la agrupación juvenil del Frente Renovador, "La Renovadora", encabezó el fin de semana una movida solidaria con el fin de colaborar con los vecinos de Pilar, afectados por las graves consecuencias del temporal del martes pasado.La jornada de ayuda, organizada por el grupo de jóvenes massistas, tuvo su epicentro en el Barrio Pinazo, uno de los barrios del distrito que más sufrió la lluvia y el viento, donde quedaron casas destrozadas, calles inaccesibles, sin luz ni agua potable. Y allí, a pleno con el laburo, estuvieron los pibes massistas. Sí, de remera del Frente Renovador.Felipe Martínez Garbino, Coordinador Nacional de La Renovadora, expresó: "Queremos ser una herramienta para la sociedad. Jóvenes que se capacitan políticamente pero con una formación humana basada en la sensibilidad social", y acompañado entre otros por el senador Jorge D'Onofrio, añadió: "Donde haya ausencia del Estado tenemos que estar para que los vecinos más afectados se sientan acompañados y contenidos. Por eso estuvimos en Pilar, porque nos molesta ver el desamparo de los que más nos necesitan".Por el lado del ex oficialismo, o sea el cristinismo, las pecheras se ven desde hace varios días en la localidad de La Emilia, en San Nicolás, donde decenas y decenas de pibes, con pecheras por supuesto, realizan diferentes tareas tendientes a recomponer la situación."Tras 15 días de trabajo ayer cerraron las Jornadas Solidarias realizadas por la militancia kirchnerista junto a las y los vecinos de La Emilia y San Nicolás, afectador por las inundación", dice la gacetilla de prensa enviada desde Nuevo Encuentro.Y acompañada por fotos en las que se ve a militantes con pecheras, agrega que "durante dos semanas, la militancia organizada realizó tareas de limpieza, remoción de escombros, entregas de agua, medicamentos y donaciones varias, asistencia sanitaria gratuita, y reacondicionamiento de aulas y salas de atención primaria, en los barrios más afectados"."También, en la jornada de ayer, la senadora bonaerense Mónica Macha, recorrió los barrios afectados de La Emilia conversando con los vecinos y vecinas sobre las distintas necesidades que quedan luego de la inundación", sostiene luego el comunicado.¿Más pecheras en La Emilia? Claro que si. El Sistema Provincial de Emergencias, conformado por distintas áreas del gobierno bonaerense, junto al Ceamse, el municipio de San Nicolás, el Ejército Argentino y la Juventud Nacional Pro llevaron adelante tareas de limpieza en La Emilia; también con diversas identificaciones. ¿Grave? Para nada.Vale señalar que para el operativo se dispusieron dos bateas autodescargables, cuatro camiones volcadores, un camión compactador, un camión volcador con almeja, una Bob Cat, una retropala, 8 camiones y dos camiones pesados para llevar las máquinas.Por si fuera poco, el Subsecretario Nacional de Juventud y referente de la juventud del Pro, Pedro Robledo, mostró en Twitter un buen número de fotos en las que se observa a la militancia macrista trabajando en la localidad nicoleña con guantes de goma y pecheras azules con la marca “Acá estamos”.Para el final, La Cámpora, como no podía ser de otra manera. Chicos y chicas de muchos distritos de la provincia de Buenos Aires, guiados por la senadora Cecilia Comerio, se llegaron hasta La Emilia con la pechera de La Cámpora, la cual mostraron orgullosos, ya que, se puede decir, que pese a las críticas recibidas durante años, lo único que hicieron fue adelantarse.