FOTO MARGINAL

Yanina Latorre furiosa por una foto que dejó entrever su zona íntima

La panelista expresó su enojo luego de que se publique una foto suya tomando sol en la playa en una pose que la deja expuesta. ¿Qué dijo?





Yanina Latorre mostró su ira después de que fuera publicada en un medio gráfico una fotografía suya donde se la ve tomando sol en la playa, en una pose que la perjudicó.Es que las fotos tomadas por paparazzis aterra a los famosos. Luego de las imágenes de Lali Espósito en el interior de su casa de Punta del Este junto a su novio que aún no había oficializado, llegaron las fotos de Yanina Latorre tomando sol en una pose que dejó entrever más de lo que a ella le hubiese gustado.Las instantáneas salieron en la revista Paparazzi y provocaron una reacción iracunda en la panelista, que rápidamente salió a defenderse y apuntar contra la publicación."Un horror. Mostraron mi mariposa. Es un atrevido y un maleducado el fotógrafo de Paparazzi; me sacaron una foto muy fea en la que estoy tomando sol en la playa, una foto robadísima. Una foto en la que estoy muy fea, estoy muy mal, con las piernas abiertas, sentada en una reposera, tomando sol a cara lavada; y tengo una tanguita, y se me ve el inicio de la 'cheicon'. Es innecesaria la foto, no la entiendo. Se ve que me odia", lanzó en declaraciones radiales.El portal Big Bang News, tituló la noticia como: "La gran Neustadt". ¡Mirá!