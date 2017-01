EN EL CAMPO

Marcela Tauro y su novio: una tarde a pura pileta

La periodista compartió con sus seguidores de Instagram una romántica postal junto a su pareja.

En la pile de #RodizioCampo @bisiomartin #tardedecampo #enlapiscina Una foto publicada por Marcela Tauro (@_marcelatauro) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 1:11 PST

Sábado en #RodizioCampo #caballos #pingpong Una foto publicada por Marcela Tauro (@_marcelatauro) el 28 de Ene de 2017 a la(s) 11:36 PST

El amor volvió a golpear las puertas del corazón de Marcela Tauro (51). La periodista confirmó su relación con Martín Bisio (31) en diciembre y la relación sigue con viento en popa... ¡y ella no duda en mostrarse súper enamorada junto a su novio para sus seguidores de Intagram.La periodista de Intrusos se puso la bikini y compartió una tarde de sol junto al chico, que trabaja en una distribuidora de combustibles y tiene una gomería, en una estancia ubicada en Luján. "En la pile. #TardeDeCampo "EnLaPiscina", escribió, abrazada al morocho y al costado del agua.La foto consiguió rápidamente miles de corazones y de comentarios y no faltaron quienes elogiaron a Tauro por su nuevo novio: "Qué caramelito te estás comiendo", "hermosa pareja y ¡que cuerpazo Marcela!", "me encanta verte así", fueron algunos de los mensajes que recibió la periodista.¡Mirá!