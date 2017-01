INTERNA

Con la vista en las elecciones, Macri recibirá a dirigentes radicales

El presidente, junto a referentes del PRO, mantendrá un encuentro con hombres de la Unión Cívica Radical para comenzar a delinear la estrategia electoral.

No es ningún secreto que gran parte de la Unión Cívica Radical no se encuentra totalmente enamorada de la alianza Cambiemos. Ellos mismos hicieron públicas las diferencias y cuestionaron más de una decisión del gobierno nacional y bonaerense.El estandarte de las diferencias es, quizás, Ricardo Alfonsín, quien puso el grito en el cielo en los festejos del bicentenario de la Independencia, también cuestionó los tarifazos y la apertura de la alianza a dirigentes relacionados al Partido Justicialista.Así las cosas, luego de apaciguar un poco las aguas, el año electoral trajo nuevas discusiones internas y al radicalismo como protagonista. Es que, un sector de los boinas blancas quieren tener un rol fundamental en las listas y en algunos casos dirimir el futuro de Cambiemos en internas.Lejos de esa estrategia, desde el gobierno de Macri buscarán unificar la postura y que la alianza no sufra fisuras de cara a un año bisagra.Por una parte, desde la UCR exigen contar con mayor representación por el armado nacional del partido. Sin embargo, aceptarían la propuesta esbozada a mediados de septiembre de 2016 de dividir en partes iguales los puestos.No obstante, el problema trasciende por los distritos donde el PRO tiene fuerza, como ocurre en la provincia de Buenos Aires. En el suelo bonaerense la pata amarilla de la alianza piensa en Jorge Macri para encabezar, pero desde el sector rebelde de la UCR apuntan a competir en las PASO.Con ese panorama, Macri recibirá a una comitiva boina blanca integrada por José Corral, Ernesto Sanz, Mario Negri, Angel Rozas, Lilita Puig de Stubrin, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Ricardo Colombi y Daniel Salvador. El encuentro, que será esta noche en Olivos, será el primero de una tanda de negociaciones.