DESDE TORDILLO

Campaña 2017: Massa se muestra con Malena y manda positivas señales a Macri

Arranca la campaña 2017 y el diputado nacional Sergio Massa, posible candidato del Frente Renovador, visitó el partido de Tordillo, el más pequeño de la Provincia de Buenos Aires. Lo hizo junto a otra posible candidata, su esposa, Malena Galmarini y otros dirigentes del espacio, como el Vice de Diputados, Ramiro Gutiérrez.

En ese marco, Massa destacó la importancia de cuidar el empleo, como así también se refirió a la decisión del Gobierno de dar marcha atrás con la movilidad de los feriados. Y en relación a la reforma migratoria, recordó que la misma está plasmada en el Proyecto de Código Penal que presentó su espacio en el 2013.El ex titular de Anses visitó la guardia del hospital, que recibe principalmente a accidentes de ruta; dialogó con representantes de la Sociedad Rural, quienes le expresaron su preocupación por las sequías, y compartió un cordero, los cuales son criados por gente del lugar, y compiten con el cordero patagónico.Durante su paso, también conversó con Pico, el zapatero más antiguo de la zona, un jubilado que no solamente continua trabajando, sino que además se dedica a entrenar los equipos de futbol infantil con niños de hasta 12 años. En ese sentido, Massa resaltó que “tenemos que poner todo el empeño en cuidar el trabajo de los argentinos”.Luego, Massa, que tiene todo cerrado con Margarita Stolbizer, se refirió a la decisión del Gobierno de publicar en el boletín oficial un DNU para rectificar la movilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio; y resaltó que "es bueno que el Gobierno reconozca errores cuando se equivoca. Hay fechas que simbolizan nuestra identidad nacional. El 2 de abril significa Malvinas Argentinas, el 24 de Marzo significa Nunca Más, y el 20 de Junio es el día que simboliza nuestra identidad patria”.Por último, y en relación a la decisión del Gobierno de endurecer la política migratoria, el líder del Frente Renovador destacó que “La reforma migratoria está plasmada en el Proyecto de Código Penal que presentamos en el 2013, y que acompañaron más de 5 millones de argentinos con su firma. En la Argentina, los delincuentes tienen que tener vedado el ingreso, y los extranjeros que cometen delitos deben ser expulsados”.Y añadió: “No solamente esa idea está plasmada en nuestro Proyecto de Código Penal, sino que además lo prevé el Pacto de San José de Costa Rica. De manera que no hay contradicción entre la política de respectar derechos y la política de cuidado de la soberanía desde el punto de vista de la seguridad”, concluyó.