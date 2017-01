ESCENARIOS

El massismo abre las puertas del FR, pero advierten: “no estamos a la caza de nadie”

La alianza con Margarita Stolbizer está cada vez más cerca de concretarse. En paralelo, dese el Frente Renovador negocian abiertamente con Victoria Donda y Libres del Sur. También se mencionó a Ricardo Alfonsín, pero fue descartado.

Ningún espacio quiere que el 2017 y las elecciones legislativas lo agarren desprevenido, mucho menos el Frente Renovador y Sergio Massa. El espacio que conduce el diputado nacional tiene mucho que perder en caso de no realizar una buena elección. Para acabar con cualquier posibilidad de derrota, desde el massismo se abrieron las puertas a alianzas electorales que logren captar mayor cantidad de adhesiones.En ese sentido, la maniobra, que fue confirmada a La Tecla por integrantes del espacio, apunta a consolidar definitivamente la alianza con Margarita Stolbizer y traspasar el plano de “legislativa” a “electoral”. Inclusive, ya se habría acordado que el GEN posea el 30 por ciento de la nómina de legisladores.No obstante, la diputada nacional y el GEN no son los únicos sobre quienes posó la mirada el Frente Renovador. Otro de los sectores, y con quienes ya negocian abiertamente, es Libres del Sur, que tiene como referente a Victoria Donda.A mediados de octubre de 2016, tal como adelantó La Tecla.info, Donda hizo su primera presentación en la provincia de Buenos Aires y piensa en jugar en el terreno bonaerense para marcarle la cancha a María Eugenia Vidal. Así las cosas, la actual diputada nacional, en caso de cerrar el acuerdo, podría ser una de las integrantes de la nómina,Pero no solo el GEN y Libres del Sur fueron mirados con buen gusto por el massismo. La pata “radical rebelde” de la alianza Cambiemos, que se referencia en Ricardo Alfonsín, habría despertado el interés del massismo para intentar sumar su adhesión ante el descontento creciente del dirigente boina blanca con las decisiones de Mauricio Macri y manejos del PRO.No obstante, fue el mismo Alfonsín el que confió que no hay chances de que ocurra. En conversación con La Tecla.Info, disparó: “No estuve conversando con nadie, ni con gente del Frente Renovador ni del comité nacional de la UCR”.A pesar de las negociaciones a contrarreloj y las charlas truncadas, el Frente Renovador mantiente las puertas abiertas a la espera de la llegada de nuevos dirigentes. ¿El requisito? “que no vengan con una mochila de corrupción”, confió el senador José Luis Pallares a La Tecla.En ese sentido, el legislador explicó que la apertura es hacia quienes busquen aportar transparencia y ganas de trabajar. Aunque aclara que no buscan a nadie en particular. “La verdad que no estamos a la caza de dirigentes, estamos intentando tener una agenda que tenga que ver con la gente y no con la política”, explica Pallares.“Cuando decimos que estamos con los brazos abiertos, es para aquellos que no vengan con una mochila llena de corrupción, que transpiren el olor a lo que necesita la gente y no el olor a la aspiración por un cargo. Tenemos las puertas abiertas, pero no estamos a la caza de nadie”, expresó el massista de la tercera sección electoral. Por último, destacó que: “El que se quiera sumar a un espacio que tiene que ver con mejorar las cosas en la Argentina, con acompañar aquello que está bien y señalar lo que está mal, bienvenido”.