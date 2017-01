ELECCIONES

María Eugenia Vidal: “la decisión es seguir con el cambio o volver al pasado”

La gobernadora de Buenos Aires se mostró confiada de cara al inicio del año electoral y sostuvo que la sociedad acompañará a la alianza Cambiemos.

En declaraciones a la prensa, la gobernadora bonaerense contó detalles del día a día de su primer año de gestión. Rechazó las críticas por su descanso en México, confió los logros y las falencias de su gobierno, y aseguró que la sociedad volverá a apoyar a Cambiemos en los comicios de medio término.“La gente sigue sosteniendo la esperanza, y también sabe y aprendió, que los cambios profundos llevan tiempo”, señaló la mandataria al diario Clarín. De esa manera, se mostró confiada de cara a las elecciones legislativas y agregó: “Confío que este va a ser un año mejor, y que vamos a crecer”.Asimismo, remarcó que “todavía no hay candidatos definidos pero sí está claro que la decisión es seguir con el cambio o volver al pasado”.En ese sentido, sostuvo que “los argentinos tenemos que enfrentar una nueva etapa donde no demos saltos tremendos para hacer retrocesos tremendos, sino que vayamos construyendo un poco de manera persistente y constante. Uno no pasa de un día para el otro de pobre a millonario”.A su vez, rechazó de llano las críticas recibidas por su descanso en México mientras gran parte de la provincia sufría inundaciones e incendios. “Siempre que pasa algo que afecta a los vecinos en la Provincia me preocupa”, señaló e infirió que: “en lo personal el 2016 fue un año difícil y de muchos cambios en la familia. Necesitábamos mis hijos y yo esos seis días de descanso juntos”.En tanto, Vidal volvió a cuestionarse la reforma del Servicio Penitenciario Bonaerense comenzada a mediados de 2016 y subrayó que se reprocha no comenzarla antes: “hubiera empezado antes”.Además, la gobernadora adelantó que se debe modificar las relaciones entre Provincia y municipios, y que queden claro cuales son las responsabilidades de cada uno: “es necesario que discutamos un nuevo contrato de relación con los municipios donde quede claro cuáles son las responsabilidades y compromisos que cada uno asume, para que cuando la gente vote sepa a quién le tiene que reclamar cada cosa”, apuntó.