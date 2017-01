ENTREVISTA

Ritondo: “La Policía Local tiene muchas limitaciones, se hizo sin estructura”

El ministro de Seguridad bonaerense, dialogó con La Tecla y cuestionó a la fuerza de seguridad creada por el gobierno de Daniel Scioli.

La Policía Local, herencia del gobierno de Daniel Scioli, es uno de los puntos en conflicto para el gobierno de María Eugenia Vidal. Por ello, una de las medidas que impulsó la gobernadora fue unificar a los locales con la fuerza creada por el gobierno de Felipe Solá y denominada como "Comunal".En ese marco, Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dialogó con La Tecla y contó los detalles del plan oficial para avanzar en la optimizacion de las fuerzas de seguridad que se desempeñan en la Provincia.-La Policía Local fue uno de los puntos de conflicto; los intendentes pidieron autonomía, desde el gobierno se propuso unificar a la Local con la Comunal. ¿Cómo va a seguir?-Estamos unificando y charlando con los intendentes por la propuesta; muchos van a recibir en febrero y marzo a los formados el año pasado.-¿El proceso de unificación se da con la velocidad que el gobierno quiere?-No, porque depende también del voto del Concejo Deliberante. En muchos casos empezamos a hacerlo en noviembre, diciembre, pero ya firmaron cerca de nueve o diez comunales.-¿Cuál es el principal objetivo de la unificación?-En realidad, lo que se ha hecho con la Local es una excepción. Una Policía se creó para las ciudades mayores a 70 mil habitantes y otra para las menores de 70 mil; y hay distritos que tienen las dos policías, es ilógico que tengan dos administraciones, dos jefes. Si en la Comunal el jefe lo decide el intendente con la aprobación del ministerio, ¿para qué tener dos policías? En el caso de los que no lo acepten, yo creo que en el tiempo lo verán. La Policía Local se hizo sin una estructura; hasta ahora no pasó nada porque tiene tres años, pero cuando lleguen al sexto, no tienen carrera; ésa es la discusión que estamos dando: ¿cuál es la expectativa del policía local?. Tiene muchas limitaciones, hasta en el sueldo, no recibe horas Cores.