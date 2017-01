INFORMATIZACIóN

Cómo será la nueva Provincia digital

Detrás del objetivo de terminar con el uso de papel en la administración pública, varios ministerios bonaerenses trabajan en conjunto para llevar la informatización a todos los trámites. Se pondrá en marcha en el transcurso de este año.

El gobierno de María Eugenia Vidal avanza en un nuevo proyecto para agilizar las tramitaciones del sector público. En pos de transparentar la gestión y evitar los vaivenes burocráticos innecesarios, la Provincia prepara el terreno para implementar la plataforma informática GDEBA (Gestión Documental Electrónica Buenos Aires), que servirá para realizar de manera digital todos los procedimientos administrativos que hoy se hacen en papel.Esta iniciativa, si bien es nueva para el territorio bonaerense, ya tiene su trayectoria. Se implementó hace seis años en la ciudad de Buenos Aires, con el nombre de SADE, y tiene su correlato a nivel nacional, donde se llama GDE. Con esta herramienta pueden resolverse no sólo las comunicaciones internas de la administración pública, es decir, las notas y los memos, sino también otro tipo de documentos, como informes o expedientes electrónicos.El proyecto de digitalizar la administración pública ha generado resistencia de parte de los empleados públicos bonaerenses, que temen que la brecha tecnológica les haga perder su puesto de trabajo. Por ejemplo: temen que pierdan su lugar quienes hacen tareas como sellado de los papeles, archivo de expedientes y demás. Sin embargo, el Gobierno trabajó fuertemente durante todo el 2016 para implementar la plataforma. En este sentido no sólo se avanzó en el relevamiento de los trámites que se realizan en cada uno de los ministerios que serán parte de la prueba piloto de la nueva herramienta (entre ellos, Gobierno; Justicia; Desarrollo Social; Infraestructura; Dirección General de Cultura y Educación; Asesoría General de Gobierno y Tesorería General de la Provincia), sino que también se comenzó a capacitar a los agentes bonaerenses.Además se evaluaron las condiciones en materia de infraestructura para hacer posible la utilización de la plataforma. Esta es, quizás, una de las problemáticas más complejas para solucionar, por la gran inversión que requiere la puesta a punto de las oficinas, con computadoras en condiciones, escáneres que permitan importar la documentación que traiga el ciudadano, y una conexión de intranet capaz de soportar todo el movimiento administrativo.Los empleados públicos bonaerenses, que ya cuentan en su ha-ber con una larga lista de proyectos fallidos, que no pudieron im-plementarse por el tamaño de la provincia más importante de la Argentina, no tienen las expectativas puestas en una iniciativa tan ambiciosa.Aunque la intención de María Eugenia Vidal es avanzar de manera rápida sobre la digitalización de los expedientes, todavía no hay precisión de cuándo comenzará a instrumentarse. Se cruzaron algunos problemas.El enfrentamiento entre la exsubsecretaria de Modernización del Estado, Magdalena Acuña (renunció), y el por entonces ministro de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, dejó sin alguien a cargo de un proyecto que ahora pasó a depender del Ministerio de Gobierno. La iniciativa necesita un nuevo coordinador antes de ver la luz.El decreto de implementación de la plataforma ya está preparado, a la espera de la firma de la Gobernadora. Una vez que estén las condiciones dadas, la digitalización de la administración pública será un paso histórico e irreversible en la Provincia.