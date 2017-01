ENTREVISTA

El FR con los tapones de punta contra Cambiemos: “No hubo voluntad de sancionar leyes de seguridad”

En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad y del Operativo Sol, el senador José Luis Pallares y la diputada María Ratto aseguraron que el oficialismo evitó sancionar leyes “trascendentales”. Un nuevo capítulo del debate por la seguridad.

Los legisladores por el Frente Renovador cuestionaron al gobierno de María Eugenia Vidal y el tratamiento de ciertas leyes en particular. En diálogo con La Tecla, Pallares y Ratto aseguran que en la Legislatura, desde Cambiemos buscaron poner freno a normativas impulsadas por el espacio que conduce Sergio Massa.Además, se refirieron a la discusión que se ha propiciado en más de una oportunidad por la autoría de proyectos de ley.A lo largo del año hubo un tironeo entre Cambiemos y el FR por la autoría de varias leyes, se seguridad, de paridad...JLP: -Claramente se han querido adelantar. La ley de Género ha sido iniciativa del Frente Renovador, de Malena Massa, de Sebastián Galmarini. Es verdad que Cambiemos hizo aportes ya sobre el tratamiento y en la inmediatez de la sanción del Senado, pero, claramente, fue un proyecto trabajado por nuestra dirigencia y la militancia. Cuando sancionamos leyes importantes, como la obligatoriedad de la presentación de las declaraciones juradas, fue un proyecto consensuado entre oficialismo y oposición el que sustancialmente dio la pauta de responsabilidad política, y en la misma sesión pidió que esa ley llegue a los legisladores. Y nosotros (FR) fuimos criteriosos y vimos como acto de responsabilidad política que también teníamos que estar incluidos los legisladores. No vamos a permitir la ventajita de decir “esto es nuestro”; la ley de Paridad nunca fue un proyecto oficialista.MR: -La Ley de Paridad, sin duda, fue un proyecto del massismo, incluso fue una propuesta de campaña de Sergio Massa. El resto se empezó a sumar, y bienvenido sea. También es del FR la propuesta de las reelecciones indefinidas. Hoy la gente está pidiendo renovación, que los dirigentes no se sienten en los puestos por años; ése es un proyecto también de nuestra autoría.-Hubo varios proyectos de seguridad que no se trataron…JLP: -No solamente que duermen en un cajón; hubo proyectos que tenían que ver con reformas sustanciales al Código Procesal de la Provincia, que tienen que ver con la puerta giratoria, esto que se prioriza al victimario y no a la víctima, cuestiones que tenían que ver con la aceleración de juicios. Estos proyectos fueron cajoneados, no tuvieron voluntad de sancionar leyes de seguridad presentadas por nosotros, y de repente nos encontramos con Ritondo anunciándolas como propias. No se puede tolerar más lo que pasa en la Provincia. Está muy mal que cuando se presentan leyes que pueden enriquecer esto, sean dormidas solamente por esa mezquindad que tiene que ver con que no son proyectos oficialistas.MR: -La inseguridad en el interior también ha crecido; ése es uno de los puntos que nos hacen reflexionar. ¿Para qué ha pedido tantas emergencias la Gobernadora? La delincuencia aumenta como resultado de muchos factores; sobre esto no se está trabajando.