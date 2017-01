ESTE DOMINGO

Intendente de Cambiemos se pone a flotar para entrar al Récord Guinness

David Hirtz, jefe comunal de Adolfo Alsina por la alianza oficialista, será uno de los 2000 "flotadores" que buscarán ingresar en el libro de record. Es una medida de la comuna para publicitar al Lago Epecuén.

Unas 1800 personas de todo el país ya están anotadas para intentar entrar al libro de los Récords Guinness desde el lago Epecuén, pero podrían ser más. El desafío está planteado: flotar en línea recta durante 30 segundos en las aguas saladas del partido de Adolfo Alsina para superar una marca china. Pero la convocatoria no cerró, y el domingo los retadores podrían superar los dos mil.Entre los “flotadores” están el intendente local, David Hirtz; funcionarios municipales; Pablo Novak, el último habitante de la ex Villa Epecuén; y cientos de vecinos de la localidad de Carhué, que el miércoles participaron de una prueba piloto para ultimar detalles. "Superó ampliamente nuestras expectativas”, confesó el secretario de Turismo del municipio, Javier Andrés, quien destacó el “entusiasmo de la gente local” y el “contagio” en todo el país.Los “flotadores” llegarán desde distintas provincias, incluso desde las alejadas Formosa y Jujuy, pero sobre todo de las vecinas localidades de Trenque Lauquen, Guaminí, Casbas, Pigüé y Bahía Blanca, entre muchas otras.La idea nació en 2013 como una forma de promocionar a Carhué de manera internacional. Inicialmente, la propuesta era convertirse en el lugar con “el asado más grande del mundo”. Pero la logística y las reglas lo impidieron, y dieron lugar a un sueño autóctono, que representa las características del lugar y a sus habitantes.“Parecía muy gracioso al principio cuando uno lo planteaba”, recordó Andrés, pero las ganas ganaron y las conversaciones con el Guinness comenzaron ese mismo año. En ese momento, el desafío no existía, pero en 2014, China llevó adelante una prueba similar con 650 personas flotando, valiéndose de elementos de flotación.Para 2015 resurgieron las conversaciones y en junio del año pasado, llegó la autorización oficial, junto con una batería de requisitos y medidas de seguridad a cumplir. “Son muy estrictos a la hora de hablar de reglas”, contó el secretario de Turismo, quien mañana estará abocado a cumplirlas.La fiscalizadora del Guinness Natalia Ramírez llegará desde Colombia para controlar el desafío. En el lugar, se montarán dos molinetes con contadores mecánicos para precisar la cantidad de personas que ingresen a las aguas del lago Epecuén. El método de conteo oficial establece, además, que los participantes registren su firma en planillas y se coloquen una pulsera numerada, divididos por “niveles de natación”.Dentro del lago, se formarán en filas de cien personas y deberán flotar durante 30 segundos, durante los cuales serán grabados en una filmación a través de un drone que servirá de registro de la prueba. Ramírez revisará luego las imágenes y junto al resto de los elementos, determinará horas más tarde, si la prueba merece entrar al Guinness.Las aguas del Lago Epecuén son consideradas hipermarinas por a su alta concentración de minerales. Se trata de un espejo similar al Mar Muerto, en Israel, con propiedades únicas y beneficiosas para la salud y la belleza. Sus características son las que permiten flotar sin necesidad de utilizar dispositivos específicos.FUENTE DIB