¡EN LLAMAS!

La trataron de gorda y se sacó fotos en tanga para responder

Daniela Cardone se cansó de las críticas y compartió dos fotos en tanga donde solo se tapa sus pechos con Matute, su gato embalsamado.

Daniela Cradone ya pasó los 50, es una mujer bella, un tanto retocada, pero siempre en la mira de todo el planeta. Esta semana estuvo con Gerardo Rozín en “Morfi” y en las redes sociales comenzaron a decirle que además de estar llena de bótox está gorda.La ex modelo no se intimidó y para respondera tanta exigencia por parte de la gente a una mujer madura publicó una foto de ella desnuda, junto a Matute, su célebre gato embalsamado."A los #opinólogos dejen de #romper las (guindas), con que me hice algo en la cara, que estoy más gorda, que la tele engorda, que me hice en el pelo, que mi #matute, que... etc déjenme en paz #imbéciles, ojalá a los 52 años lleguen como yo, soy muy feliz como soy, no soy #perfecta, y no jodo a nadie. #imbéciles miren más para adentro de su ser. #gracias #Orbua #Dc"