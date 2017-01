ENTREVISTA

Jorge Macri: "la campaña electoral es más importante para la oposición"

El intendente de Vicente López desdramatiza la próxima contienda electoral y asegura que el arco opositor será quien deba centrar la mirada en la campaña. "Lo electoral siempre termina siendo secundario, es un resultante de cómo gobernás", aseguró a La Tecla.

El intendente de Vicente López y uno de los nombres que suena con más fuerza para ser el candidato de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires, dialogó con La Tecla y se refirió al debate electoral que puede ser clave para el futuro del oficialismo y a los desafíos para el gobierno.-Más allá de lo electoral, ¿cuáles son las metas a cumplir en 2017?-Lo electoral siempre termina siendo secundario, es un resultante de cómo gobernás. La campaña es mucho más importante para los opositores que para el oficialismo, si es que gobierna bien. Los ejes son: generar mucha obra pública, transformadora y que genere empleo; la obra hídrica, que, obviamente, todavía no alcanza para evitar las cosas que están pasando, son muchos años de no hacer obras. Además queremos lograr mayor bienestar. El gran desafío es ése, que la gente se sienta no sólo con esperanza sino con una realidad mejor.-Recientemente, la Gobernadora dijo que la “herencia” ya había pasado, que se hacía cargo de lo que ahora pasara en la Provincia. Pero parece que con las inundaciones la “herencia” volvió…-Sí, y la gente lo sabe. Lo que María Eugenia dejó en claro es que no vamos a seguir hablando de eso. La gente sabe que desde hace años que no se hacen obras y cuando llueve se inunda. La herencia existe siempre. Ahora somos nosotros y el trabajo, pero en la memoria de la gente está claro que venimos de un gobierno que prácticamente no hizo nada por la Provincia.-De acuerdo a las encuestas, el massismo sería una de las grandes alternativas. ¿Cómo ve esta situación?-No creo en las encuestas a esta distancia de la elección. Son las mismas encuestas que dijeron que Sergio Massa iba a ser Presidente y que María Euge-nia nunca iba a ganar en la Provincia. La gente no está pensando en volver a votar. Mi bandera va ser una reforma política. Hay que dejar de votar cada dos años, copiar el sistema uruguayo. Se renueva todo cada cuatro años y en el medio mostrar para qué te eligieron. Eso va a permitir que una obra que dura tres años se animen a hacerla. La gen-te está harta de votar cada dos años.