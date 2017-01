UNIDOS

Dalma y Diego Maradona: la foto de la reconciliación

Después de haber estado un tiempo distanciados, la hija del “Diez” subió una imagen a las redes sociales de ella con su padre.

En noviembre del año pasado, Dalma Maradona sorprendió al revelar que no sólo estaba alejada de su papá sino que había sido bloqueada sorpresivamente -y aparentemente- por el mismo Diego Maradona.Tanto Dalma como Gianinna habían tomado distancia de su padre luego de que éste entablara una batalla judicial contra Claudia Villafañe, acusándola de haberse quedado con objetos de él. En aquel momento las hermanas se manifestaron públicamente a favor de su madre.Hace unos días, Diego había dicho en televisión que estaba mal porque hacía tiempo que no podía ver a Benjamín, el hijo de Gianinna con "el Kun" Agüero y finalmente el jueves el ex futbolista se pudo reencontrar con el pequeño.Ahora parece que la paz comienza a llegar al clan Maradona, o al menos por ahora. Ahora Dalma subió a las redes una foto de ella con su padre.¡Mirá!