LEGISLATURA

Los diputados del FPV también atacan el DNU de Macri sobre los feriados móviles

El bloque presentó un Proyecto de Ley en la Cámara Baja para declarar los días 24 de marzo y 2 de abril como días no laborables para la Administración Pública y el Banco Provincia, y feriados optativos para la industria y el comercio.

La diputada del Frente para la Victoria, Liliana Pintos, apuntó en conversaciones con La Tecla.info contra la medida del gobierno nacional que establece que los feriados del 24 de marzo y 2 de abril sean móviles.“Se trata de una falta de respeto de parte de Cambiemos hacia la memoria de los soldados que fueron a pelear por nuestro pueblo en la guerra de Malvinas, a los desaparecidos durante la última dictadura militar, y a los argentinos en general”, manifestó la legisladora, quien además agregó: “Ante todo queremos expresar nuestro disconformidad, son dos fechas en las que se tiene que respetar ese feriado por cuestiones históricas de nuestro país”.Las declaraciones se dan en el marco de la presentación en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires del proyecto de Ley que busca “declarar los días 24 de marzo y 2 de abril de cada año como días no laborables para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades que se desarrollen”.La iniciativa, impulsada por los diputados del FPV-PJ Mariano San Pedro, Alejandra Martínez, Eva Ramírez, Liliana Pintos, Andrés Quinteros, Walter Abarca, Valeria Amendolara y Ricardo Moccero, se suma a la propuesta del intendente Ariel Sujarchuk de hacer una firma en conjunto con todos los intendentes peronistas en una clara muestra de unidad del espacio.En tanto, la ex presidenta Cristina Kirchner salió este mediodía, a través de la red social Twitter, a reforzar la campaña iniciada: "Hay fechas que marcan un camino, instantes que imprimen nuestra historia y que recordamos como gestas, otras como tragedias. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri toma el camino inverso", señaló la ex mandataria.