REFORMA DEL SISTEMA

Cristian Ritondo: "No podemos no darnos el debate de bajar la edad de imputabilidad"

El ministro de Seguridad de la Provincia respaldó la eventual modificación del sistema penal juvenil que será impulsado por la Nación. Además, el balance del Operativo Sol y los desafios de la cartera en un mano a mano con La Tecla.

-Nuevamente se abrió la discusión por la baja de la edad de imputabilidad. ¿Cuál es su postura?-No podemos no darnos el debate. Si hay un delito que ocurre, y ocurre sistemáticamente e involucra a menores, ¿por qué no tener una discusión seria de qué es lo que está pasando en la sociedad? No se trata de mano dura ni de garantismos,hay una realidad donde hoy tenés homicidios. A los padres de Brian, cuando el chico (que lo asesinó) salió libre ¿qué les decís? La verdad que el Estado en su conjunto tiene que dar respuestas a esto. Además tenemos un grado de reincidencia de los que van detenidos muy grande.-¿Y qué se hace?-Cuando en la Provincia, la Gobernadora se refiere al plan integral de seguridad, habla de lo que tiene que ver con la Justicia, con el Servicio Penitenciario, de Desarrollo Social y de nuestro ministerio; todos estamos involucrados, más Infraestructura y Espacio Público. Porque una calle iluminada, que está asfaltada, es una calle más segura. Si la persona que va a una escuela estatal tiene la misma posibilidad de educarse que alguien que tiene una educación privada, tiene una posibilidad de desarrollarse distinta. Si al que le falta, el Ministerio de Desarrollo Social lo incluye, es otra cosa. Es una política en conjunto.-¿Cómo piensan abordar el tema de los motochorros?-Hay que tomar medidas, equipararnos. Cuando anunciamos 800 motos para darles a los comandos de patrullas,estamos hablando de una política en serio; no hablamos de cuatro o cinco, hablamos de 800 motos en 52 distritos para la lucha contra los motochorros. Estamos trabajando con Nación para tener una política en conjunto, la Ciudad, Nación, la Provincia, Córdoba, y esperemos que se sume Santa Fe.-¿Es importante lo que hagan a nivel local los municipios, para optimizar el combate?-Tiene que haber una lucha con los intendentes. Por ejemplo: en Lomas de Zamora tenemos postas con policías; está la Policía Local, pero también están los agentes de tránsito, entonces tenemos una cantidad de capacidad para detener autos y examinarlos mucho más grande que en otros lugares. Este es el desafío que tenemos: ampliarnos.-¿Cuántos policías tiene y cuántos necesita?-Esa es una discusión eterna. Si uno toma el número de policías, no estamos tan mal; si uno toma los que están en calle, sí estamos en dificultad. El promedio que uno debe intentar tener es del cinco por mil, aunque tiene que ver con geografía, con lugares. Hay que pensar que es la provincia de Buenos Aires, con muchas extensiones de campos y gran parte de la poblaciónen el Conurbano.-En el marco del Operativo Sol se ve un aumento progresivo de las detenciones. ¿Marca que el delito está en un momento muy complejo?-Lo interesante es que bajó el índice del delito y aumentó la cantidad de detenidos, con lo cual, el resultado es bueno, porque mejoró la prevención. Si tuviera la misma cantidad de delitos y más de-tenidos que el año pasado, entoncessí hay una ola de delitos que va en aumento; pero, hasta ahora, bajó el delito en la Costa y aumentó exponencialmente la cantidad de detenidos, igual que la incautación de drogas; quiere decir que estamos actuando preventivamente mucho mejor.-¿Considera que hay una baja en el delito en la Provincia?-No. Hay algunos que bajaron y hay otros que se mantienen en los estándares que estaban y que nos está costando bajarlos, como el robo y el hurto, el homicidio en ocasión de robo. El homicidio en general bajó.