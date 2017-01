RECORRIDA ESCANDALOSA

Sigue la polémica: Juan José Mussi desmintió a la Provincia

Pasan los días y la visita de María Eugenia Vidal a Berazategui sigue dando qué hablar. Esta vez, fue el diputado provincial, padre del intendente, negó la versión del ministro de Gobierno bonaerense, quien había confirmado la invitación de los funcionarios peronistas a la recorrida.

“No nos invitaron, ni a Patricio ni a mí. Si nos hubieran invitado, hubiéramos ido. No tenemos ningún problema con el Gobierno. Yo les voté el Presupuesto”, dijo el diputado provincial Juan José Mussi en diálogo con LaTecla.Info.La polémica surgió a raíz de la visita de la gobernadora María Eugenia Vidal al Hospital Evita del distrito de Berazategui, a la que, según advirtieron desde el Municipio, tanto el intendente Patricio Mussi, como su padre, no fueron invitados.Horas después de darse a conocer la noticia, desde la Provincia salieron a desmentir las palabras del jefe comunal K. Fue Joaquín De la Torre quien defendió la gestión y aseguró que la invitación sí se había realizado por vía del secretario del intendente.“Todos los intendentes de todas las localidades bonarenses están siempre invitados a participar de las recorridas del ejecutivo provincial. Tal vez algún intendente tenga algún problema de comunicación interna a revisar con su equipo. No hubo en este caso una ‘visitas sorpresa’”, señaló el ministro en su cuenta de Twitter.En tanto, Jan José Mussi consideró que “no fue una visita sorpresa, porque estaban los concejales del PRO esperándola. Pero no sólo no nos invitaron a nosotros, tampoco se invitó a la cooperadora, que puso el 80 por ciento de las obras”, subrayó el legislador.