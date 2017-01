EN JUNIN

Funcionario PRO atacó a diputada K y le reclaman la renuncia

Fabián Bonaterra, consejero escolar de Junín por Cambiemos, despotricó contra la legisladora bonaerense, Rocío Giaccone, por un video de su autoría.





En Junín, no cesa la tensión entre el oficialismo y la oposición. Después de conocerse un video de la diputada bonaerense Rocío Giaccone alertando sobre probables inundaciones, y que fuera desmentido por su colega del PRO, Laura Ricchini, un hombre ligado al alcalde Pablo Petrecca, se subió a la disputa.Se trata del consejero escolar de Cambiemos, Fabián Ricardo Bonaterra, que utilizó su cuenta personal de Facebook para despotricar contra la joven diputada kirchnerista. El exceso, en el mensaje del consejero oficialista, derivó en una denuncia en su contra de parte del bloque de concejales del Frente para la Victoria, que le reclaman la renuncia.“Nena no seas cara rota te estás burlando de todos los juninenses q hiciste estos 8 años como diputado? Xq no le hiciste videitosa SCIOLI, a Cristina, a la campora, y a la concha de las putas madres de estosCHORROS, no gestionaste una puta obra hídrica para junin, q paso con la decada ganada? No es q habia plata para hacer obras?. lo único q hiciste fue facturar con esa sonrisita irónica q pones para las cámaras. Te vamos a ir a buscar cuando inunde un mi barrio Padre Respuela, estoy a tres cuadras de este puto río Salado. Así q conseguime una canoa para sacar mis cosas y la de mis hijos, así q prepara las botas yo ya me las compre”, fue uno de los mensajes textuales que dejó el consejero escolar de Cambiemos en las redes sociales contra Giaccone.Así las cosas, el bloque de ediles kirchneristas de la ciudad se solidarizaron con la diputada y expresaron el “repudio a las expresiones amenazantes y misóginas vertidas por el consejero escolar de Cambiemos, Ricardo Bonaterra”. Asimismo, el documento al que tuvo acceso La Tecla.Info, subraya que “se solicita su renuncia inminente”.“Dichas expresiones consistieron en agravios personales y a todo el espacio político al cual pertenece la diputada, utilizando amenazas y desacreditándola por su investidura política de ser mujer y joven”, profundiza el comunicado del FPV juninense.Por el momento, desde el oficialismo de Junín no se dio ninguna respuesta a los dichos del funcionario local.