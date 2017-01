LA MAMÁ MÁS FELÍZ

Conmovedora carta de Capristo tras el nacimiento de su hijo

La actriz compartió un emotivo mensaje en las redes sociales, luego del nacimiento el pasado domingo de Félix, fruto de su relación con Gustavo Conti.

Después de una ardua lucha por ser padres, el 22 de enero llegó Félix, el primer hijo de Ximena Capristo (39) y Gustavo Conti (40). La actriz dio a luz en la Maternidad Suizo Argentina, de la Ciudad de Buenos Aires, y el pequeño pesó 3,450 kilogramos y midió 50 centímetros. El martes, los flamantes padres recibieron el alta y regresaron a su casa con Félix. Ya instalada en su hogar, la morocha publicó una sentida carta en su cuenta de Instagram.El retrato del momento más esperado de mi vida no podía faltar en mi muro de #instagramEquipazo con el Doc. Persichetti a la cabeza... mi #obstetra un hombre mágico… sabio... un gran profesional... #lara @larasorbilli mi #partera grosa que me fue llevando y apoyando en cada dolorosa contracción con su "respirala que la pasás, dale vos podés.." Mi ❤️ @gusconti fue un miembro clave de contención, me hacía masajes en la cintura, sostenía el oxígeno y me daba aliento cada minuto... siempre doy gracias a Dios que se cruzó en mi vida... y no nos olvidemos de #felix que desde mi vientre hacía lo suyo con una vuelta de cordón en el cuello.… Hoy después de vivir esta experiencia maravillosa me convertí en la mujer más feliz del mundo... ❤️#partonatural un #flash¡Mirá!