PARA MARZO

La Plata ultima detalles por el SAME

Desde la comuna que conduce Julio Garro, se informó que el servició de emergencias se encuentra próximo a salir a las calles. Si todo transita con normalidad, en marzo estará en funciones.

Conforme a lo informado por la municipalidad de La Plata, a partir de los primeros días de marzo, el Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME) comenzaría a funcionar. Fue el mismo intendente, Julio Garro, quien dio la noticia y señaló que “entre el primero y el día siete de marzo, ya va a andar girando por la ciudad”.Asímismo, graficó que “estamos ultimando los detalles” y adelantó que “el programa comenzará con diez ambulancias, que se irán incrementando gradualmente para brindar un servicio rápido y efectivos. Según trascendió, el SAME platense contará con un personal de más de 200 personas y trabajará en conjunto con Defensa Civil, Bomberos, Policía y Monitoreo Urbano.Tal como informó La Tecla meses atrás, se estima que se necesita una ambulancia por cada 40 mil habitantes para garantizar una cobertura adecuada ante eventuales emergencias en la vía pública. En el Gran Buenos Aires, la realidad dista mucho de ese ideal. Los intendentes recién llegados a la gestión encontraron falta de equipamientos, insumos y ambulancias, indispensables para la garantía de un derecho fundamental: la salud.Por ello la gobernadora María Eugenia Vidal tomó nota del diagnóstico que le acercaron sus aliados y resolvió, mediante el decreto 898/2016 (que luego refrendó la Legislatura, el 3 de agosto), crear el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la provincia de Buenos Aires.Pero a partir de allí, sólo en unos pocos municipios el programa avanzó, obteniendo los beneficios del organismo luego de firmar el convenio. Todavía quedan muchos distritos a la espera de que el sistema se instrumente o termine de consolidarse.Mientras que en el gobierno provincial aguardaban a que se avanzase con más celeridad, el Ministerio de Salud, que lleva adelante Zulma Ortiz, suma interrogantes.A pesar de la llegada a La Plata para marzo y en Berisso desde principio de enero, el desembarco del SAME no tiene la velocidad esperada, y algunos alcaldes que lo prometieron empiezan a impacientarse. Muchos lo quieren tener en actividad antes de fin de año, y para ello resta muy poco. “Estamos en deuda con el proyecto”, reconoció Vidal días atrás.La Tecla intentó comunicarse con el titular del nuevo organismo, Federico Villagrán, pero no obtuvo respuesta; tampoco se brindó mayor información desde la cartera sobre los avances del programa. Villagrán ocupa la dirección de Emergencias Sanitarias y tiene una estrecha relación con el titular del SAME en la CABA, Alberto Crescenti.La confianza se agota en algunos distritos, que empiezan a reclamarle al Ministerio de Salud que aceleren los tiempos antes de que finalice el año. En algunos casos, los municipios hicieron los deberes y esperan que se implemente el programa. “Nuestra situación es la misma que en toda la Provincia; acá, el hospital provincial Mercante no da abasto. En cuanto al SAME, ya cubrimos los puestos que se ocuparán de las ambulancias”, dijeron desde José C. Paz.En Quilmes, Pilar y Tres de Febrero confían en que las ambulancias lleguen antes del 31 de diciembre; en tanto que en Morón y Lanús los móviles ya circulan por sus calles y las líneas del 107 están abiertas para socorrer alguna emergencia.“La Provincia nos dotó de nueve ambulancias totalmente equipadas”, afirman desde el Municipio de Ramiro Tagliaferro. Mientras tanto, la cartera sanitaria debe terminar de equipar a la mayoría de los distritos.