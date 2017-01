EX AMIGAS

Jimena Barón peleada con Gianinna Maradona: ¿icardeada?

La actriz se refirió a un viejo encuentro entre su expareja, Daniel Osvaldo y la hija de Diego.

Jimena Baron volvió a referirse sobre su expareja, Daniel Osvaldo. Esta vez, recordando un viejo encuentro que él tuvo en un boliche con Gianinna Maradona, entonces amiga de la actriz, semanas después de la ruptura de la relación."Ella me dio una versión de los hechos y después salió un video que contradijo ese encuentro. Y para mí ya está. Soy muy honesta y muy fiel con todo. Incluso, soy muy honesta para decir cosas feas. A veces, esa característica me juega en contra. Pero soy así con mis amigas, con tema hombres y maridos de... Tengo código. Igual yo no desconfío de nada. Pero justo tuve una charla con ella en la que me contó algo y después, pobre, hubo un video que ella no se dio cuenta que hicieron", afirmó.Barón hablaba de las imágenes en las que se veía a Gianinna muy cerca de Osvaldo en un boliche porteño, a tan solo un mes de la escandalosa separación.En ese momento, Gianinna había negado todo en Twitter: "¡Dejen de romperme los huevos y de poner que me chapo a cada uno que me cruzo! Les copa el morbo, pero se van de tema"."Yo me manejo distinto; no me sentí cómoda... ¿Si sentí una desilusión? No, bueno, que sé yo. No pienso mal de ella. Pero no me sentí cómoda. Yo, de haber sido al revés, no me hubiera manejado así... Después del video hablé una sola vez con ella y no hablé más", comentó Barón a Los ángeles de la mañana.Para cerrar el tema, aclaró que en realidad las unía la amistad que tenía Barón con Dalma, la hermana mayor de Gianinna. "Yo soy muy amiga de Dalma, y Gianinna siempre fue la hermana de mi amiga. Después, al ser vecinas, y al pasar todo lo que me pasó a mí, nos hicimos muy amigas en ese momento. Pero después de eso, cada una siguió su camino", concluyó.