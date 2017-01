SAN ANTONIO DE ARECO

Intendente K y la posible visita de Vidal: “Nadie lo confirmó”

Francisco “Paco” Durañona, jefe comunal de San Antonio de Areco, expresó que desde la Gobernación no fue informado sobre la llegada de la mandataria a su distrito.

Si bien todavía no estaba confirmada la presencia de la Gobernadora en el distrito de San Antonio de Areco, es altamente probable que la visita se realice en las próximas horas. Francisco “Paco” Durañona, es uno de los intendentes opositores que ha tenido algunos cruces con funcionarios provinciales.Por caso, esta semana intercedió en la discusión vía redes sociales que entablaron el intendente de Berazategui, Patricio Mussi, y el ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín De la Torre. El jefe comunal de la localidad de la segunda sección electoral, salió a bancar s su colega del conurbano.En ese marco, con el ánimo de apaciguar las aguas, los rumores apuntan a que Vidal llegaría a Areco para tener un encuentro mano a mano con el intendente y recorrer algunas calles del distrito.Sin embargo, según informó el mismo Durañona la visita de la gobernadora no fue comunicada a nadie de la comuna de San Antonio de Areco. “Nadie del Gobierno provincial confirmó la visita de María Eugenia Vidal”, expresó el intendente que además no se encuentra a cargo de la comuna, ya que se encuentra de licencia.“Si Vidal decide visitarnos será más que bienvenida y recibida por el intendente interino, Nicolás Marinkovic”, sostuvo Durañona. A su vez, el flamante alcalde interino redobló: “Será un placer recibir a la Gobernadora y mostrarle lo hermoso que está San Antonio de Areco”.