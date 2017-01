ENTREVISTA EN PINAMAR

El massismo le marca la cancha al Gobierno: "La pesada herencia ya se terminó"

El senador José Luis Pallares y la diputada María Ratto le marcan la cancha al oficialismo y esperan que Vidal “esté a la altura de las circunstancias”. Además, por el momento, prefieren no hablar de alianzas electorales, ni de candidaturas.

En el medio de su descanso, el senador bonaerense José Luis Pallares y la diputada María Ratto dedicaron un tiempo a conversar con La Tecla sobre los desafíos del 2017 para el Frente Renovador. En el balneario CR, los legisladores no dejaron tema sin tocar, le marcaron la cancha a Cambiemos, pidieron agrandar el FR y, por el momento, no piensan en cerrar acuerdos electorales.-¿Qué balance hacen del año legislativo que pasó?JLP: -Primero, tiene que quedar bien en claro que somos oposición, una oposición responsable, como indicó Sergio Massa. Intentamos acompañar un go-bierno que asumió y se encontró con una pesada herencia; tomamos la decisiónde acompañar en primera instancia para que el Gobierno tenga una salida, perola verdad que luego hubo cuestiones que hicieron que retomáramos ese camino de una oposición un poco más fuerte, que existió siempre.MR: -Siempre fuimos oposición y planteamos las cosas que no nos gustan, y cuando planteamos lo que no nos gusta, planteamos una alternativa con nuestras propuestas. Nunca le hemos firmado un cheque en blanco a nadie, siempre estamos detrás con la mirada puesta para ver cómo se han ido resolviendo estas cuestiones. La verdad que la pesada herencia ya se terminó, ya tenemos las herramientas suficientes como para tomar cartas en el asunto en muchos temas.-¿En qué cuestiones se podría haber avanzado en el 2016 y en cuáles hay que avanzar este año?MR: -Cuando recorrés el interior, las rutas provinciales están tapadas de yuyos; entiendo que los pozos sean de Scioli, pero los yuyos son de Vidal. Hay cuestiones de obras mínimas que se deberían haber hecho y se deben estar manteniendo; este año es un año donde Vidal va a tener que dar respuestas a un montón de expectativas que generó cuando asumió, que prometió.JLP: -Hay una etapa que se cierra; hemos acompañado el presupuesto para una ejecución que contempla más de 30 mil millones de pesos en obras, recibimos con beneplácito los 25 mil millones de pesos que envió el Gobierno nacional. Esperamos que esas obras sean las que la Provincia necesita, que no ha-ya discriminación en cuanto a lo regional y lo político. No tiene por qué volcarse mayor cantidad de dinero en obras en el Conurbano que en el interior, o viceversa, pero tampoco que se beneficie a aquellos municipios que sean del color político del partido gobernante. Esa historia ya la vivimos y trajo muchos de los problemas que tenemos. Esperamos que la Gobernadora esté a la altura de las circunstancias.-Este año puede ser clave para las aspiraciones del FR. ¿Cómo lo ven?MR: -Lo veo muy bien, falta muchísimo, todavía; no es tiempo de pensar en campañas. El año pasado ha sido muy bueno, y éste también lo será. Como dijo Sergio, las puertas están abiertas a todos aquellos que no tengan causas de corrupción, ni bolsos escondidos atrás de una pared; bienvenido sea el que se quiere sumar al FR con buenas ideas y ganas de trabajar.JLP: -Hay que desdramatizar cuando comienza cada año electoral. En enero empiezan a tirarse nombres y candidaturas; todavía no hemos definido la estrategia de alianzas. La política ha cambiado, la gente vota por lo que ve y toma la decisión a último momento. Las candidaturas, las alianzas, hay que empezar a hablarlas tres meses antes de cada elección.-¿Y la relación Massa - Stolbizer?MR: -Con Margarita se trabajó muy bien, pero se seguirá viendo; esto es día a día. También hay que ver dónde quieren estar ellos, el espacio que podemos dar nosotros. La relación con ella es muy buena y ha enriquecido a ambos espacios; si siguen las buenas relaciones, bienvenido sea.JLP: -Mientras todos están comenzando a discutir el año electoral, nosotros estamos exigiéndole al gobierno iniciar las sesiones extraordinarias. Cuando a nueve meses de una elección comenzás a discutir políticas de alianzas o candidaturas es porque estás mirando a otro lado y no hacia donde la gente necesita.