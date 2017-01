MEMORIA

Intendente kirchnerista contradice a Macri y declara inamovibles el 24 de marzo y el 2 de abril

Se trata del alcalde pehuajense por el FpV, Pablo Javier Zurro, quien firmó hoy un decreto en el que establece que el día 24 de marzo y el 2 de abril, habrá asueto administrativo para todas las dependencias municipales

“El 24 de marzo y el 2 de abril, no pueden ser, bajo ningún punto de vista un feriado movible, ya que son fechas muy importantes en la que todos los argentinos debemos recordar y reflexionar sobre lo sucedido para que no se vuelvan a repetir los capítulos más sangrientos y oscuros de la historia nacional”, señaló el jefe comunal K, Pablo Javier Zurro.Para el intendente pehuajense “es una falta de respeto para la memoria histórica, no recordar lo sucedido” y “un ejercicio que debemos hacer en función de fortalecer las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”.“El 24 de marzo es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El 24 de marzo de 1976 irrumpía en la Argentina un gobierno militar, que fuera el culpable de exiliar, perseguir y matar a más de 30 mil personas, en función de llevar a cabo el plan económico y militar más oscuro y sangriento del que se tenga memoria en la historia democrática de la república Argentina”, asevera el comunicado enviado por el municipio.En torno al otro feriado, el documento friamdo por Zurro destaca que “el 2 de abril, se conmemora en argentina, el día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La elección de esta fecha se debe a que el 2 de abril de 1982, tropas argentinas bajo la orden de la dictadura militar, desembarcara en las Islas Malvinas con el fin de conquistar las islas que fueran arrebatadas por Gran Bretaña en 1833”.En la misma línea el Diputado Provincial por el Frente Para la Victoria, Sr. Avelino Zurro presentará el 27/01/2017, un proyecto de ley, que propone feriado administrativo inamovible, para todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires, tanto el 22 de marzo, como el 2 de abril.