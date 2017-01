DESIGNACIONES

Movimiento entre Provincia y Nación: funcionario bonaerense será el nuevo viceministro de Salud

Según pudo saber La Tecla.Info, se trata de Andrés Scarsi, quien es el Jefe de Gabinete de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, el movimiento fue confirmado por Zulma Ortiz a su equipo. El elegido es un hombre del riñón de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Los movimientos en el Gabinete de la Nación no cesan, después de los cambios en varias cabeceras ministeriales, entre los cuales se destacó la salida de Alfonso Prat Gay, se producirá un nuevo escenario entre las áreas.Según pudo saber La Tecla.Info, desde el gobierno nacional se decidió quien será el nuevo viceministro de Salud que ocupe el puesto que dejó vacante Néstor Pérez Baliño al presentar su renuncia en la primer semana de enero.El hombre elegido sería nada más y nada menos que el funcionario de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi. El actual Jefe de Gabinete de Zulma Ortiz asumió su rol bonaerense a mediados de 2016 luego de que se acentuarán los conflictos bajo la figura de la ministra.Scarsi pertenece al riñón de máxima confianza del intendente macrista, Néstor Grindetti, y uno de sus objetivos al llegar a la órbita provincial fue enderezar la gestión de Ortiz al frente de la cartera ante las constantes críticas opositoras y propias.Conforme a lo informado por fuentes cercanas al actual Jefe de Gabinete de Salud de la provincia, fue la propia ministra quien confirmó el movimiento a su equipo de trabajo y señaló que Scarsi será el nuevo viceministro de Salud de la Nación. El movimiento entre Nación y Provincia sería anunciado en los próximos días.Andrés Scarsi, es médico y diplomado en Salud Pública, fue Secretario de Salud del municipio de Lanús durante los primeros meses de la gestión de Grindetti. Además, fue asesor de la cartera de salud porteña durante la gestión de Jorge Lemus y Director General de Planificación Sanitaria de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Cabe destacar que, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había propuesta el nombre del intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, para dicho cargo. No obstante, el ex ministro de Salud bonaerense que ganó las elecciones con el Frente para la Victoria pero que desde hace meses juega con el oficialismo, no logró desembarcar en Nación.Es que, el que se opuso, e hizo primar su opinión sobre el presidente Mauricio Macri, fue el Secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. Passaglia y Lopetegui fueron compańeros de gabinete durante la gobernación bonaerense de Felipe Solá, cuando el médico nicoleńo era el titular de la cartera de Salud (luego presidente de la Cámara de Diputados) y Lopetegui era el ministro de la Producción.¿Quedaron mal las relaciones desde entonces, o el Secretario de Coordinación se aferra a la teoría de mantener el PRO como un ghetto incontaminado de peronismo practicante? Lo cierto y concreto es que Lopetegui se impuso sistemáticamente ante la insistencia de Frigerio, quien veía que la chance de llevar a un peronista como segundo de Jorge Lemus podía ser la mejor puerta de apertura para incorporar en breve otros nombres, más rutilantes, al gabinete nacional.Como se sabe, el ministro del Interior juega en el espacio de Emilio Monzó, quien insiste en la necesidad de abrir la base de sustentación política de Cambiemos, con el ingreso de dirigentes del peronismo que cuenten con buena imagen pública. Y el espacio no se queda sólo en la declamación; de hecho, ya le habrían acercado a Macri un esquema donde el peronismo tendría fuerte presencia en el Ejecutivo.En definitiva, no solo no se confirmó la llegada de un hombre ligado al peronismo, sino que el apuntado es un hombre del riñón de uno de los intendentes macristas con más peso en la Provincia, Néstor Grindetti.