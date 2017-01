TRANQUILIDAD

Le reclaman $173 millones al municipio y el intendente advierte: “es un delirio”

La municipalidad de Chivilcoy recibió el reclamo de una empresa por la titularidad de tierras del parque industrial del distrito. La suma, reclamada representa cerca del 20 por ciento del presupuesto de la comuna para el 2017.

Días agitados vivió la comunidad de Chivilcoy. Es que, una empresa le reclamó al municipio que conduce el massista Guillermo Britos una suma que supera los 170 millones de pesos por la presunta titularidad de parcelas de tierras del parque industrial del distrito.En definitiva, la empresa Frontera S.A., le exige a la actual gestión un resarcimiento de 173 millones de pesos por la venta frustrada de parcelas del parque industrial en el año 2014. Conforme a los trascendidos, en la anterior gestión de Darío Speranza al frente de la ciudad, se habría acordado de palabra traspasar las tierras a la sociedad anónima.No obstante, el acuerdo no trascendió y no se llevó a cabo ninguna operación por dichos espacios. A pesar de ello, el denunciante exige un resarcimiento por dinero que él habría destinado al mejoramiento de las tierras en el año 2014 y que rondaría los dos millones de pesos.El reclamo final, por 173 millones de pesos, pondría en jaque a la comuna de la cuarta sección electoral, que en el caso de afrontarlo, debería destinar cerca del 20 por ciento de su presupuesto para saldarlo.Según pudo saber La Tecla.Info, desde la municipalidad desestimaron cualquier tipo de respuesta al reclamo: “es un reclamo administrativo, lo rechazamos de plano”, expresaron. En ese sentido, el intendente Guillermo Britos subrayó: “es un delirio”.“No es un reclamo que pueda tener algún resultado porque es un terreno que nunca vendió el municipio, aparentemente de palabra se comprometió a la venta, pero no lo vendió”, explicó el jefe comunal del Frente Renovador. En tanto, infirió: “el hombre dice que gastó dinero levantando el suelo, cerca de 2 millones de pesos, y ahora reclama 173 millones, un delirio”.Por último, Britos manifestó que “para cualquier municipio, 173 millones es una suma importante, pero el reclamo no tiene ninguna posibilidad de prosperar”.El reclamo de la empresa contra la municipalidad de Chivilcoy supera al Presupuesto 2017 de una decena de municipios bonaerenses: Alberti(140 millones), Capitán Sarmiento (131 millones), Carmen de Areco (100 millones), General Guido (86 millones), General Las Heras (172 millones) General Lavalle (150 millones), Hipólito Yrigoyen (170 millones), Lobos (40 millones), Pila (151 millones) y Tordillo (50 millones).